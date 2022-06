En cumbre reservada, Macri se entusiasmó con un 50% de pobreza en 2023

En un encuentro de la Fundación Pensar, el ex presidente volvió a exigir un plan, un "para qué" volver a ser gobierno. Nuevamente, revalorizó la idea de "cambio", esta vez como condición para conseguir inversiones y generar empleo.

Tres presidenciales PRO compartirán, entre martes y miércoles, un mismo escenario. Mauricio Macri abrió, de forma virtual, el encuentro regional norte de la Fundación Pensar, think tank amarillo, mientras que Horacio Rodríguez Larreta inaugurará la segunda jornada y su contrincante electoral más directa, Patricia Bullrich, la cerrará. En la primera reunión se abordó uno de los temas más instalados en la agenda pública y política, el de los planes sociales, las políticas sociales y la integración. Básicamente, el “desarrollo humano” enfocado, en este caso puntual, en ese área del país.

Macri, enfocado en interpelar a su espacio político camino al 2023, concentró su discurso en el plan, en para qué la oposición quiere volver a ser gobierno y cómo, en caso de lograrlo, debería regresar a Casa Rosada de forma diferente para “poner en el rumbo correcto a la Argentina”. El ex presidente, que aún no definió si será candidato el año que viene, una decisión que demorará hasta marzo o abril, vaticinó que la futura gestión nacional recibirá un 50% de la población bajo la línea de la pobreza, “mucho más golpeados pero mucho más sabios”.

El evento comenzó al mediodía y el fundador PRO brindó unas breves palabras por Zoom, antes del inicio del primero de tres paneles. En su intervención, cargó contra el gobierno del Frente de Todos al que describió como “una mezcla de ineptitud bestial, ideas equivocadas y maldad. Una combinación casi perfecta para obtener un resultado malo”. Por eso, analizó, la oposición deberá aprender que no puede "volver porque queremos volver al poder, tenemos que volver porque queremos poner en el rumbo correcto a la Argentina”.

Distintos dirigentes que rodean al ex presidente se encargaron, en el último tiempo, de difundir el concepto de cierto aprendizaje. De que Mauricio se dio cuenta que algunas cosas se hicieron mal y que eso no debería volver a repetirse. En varias entrevistas, el líder del PRO remarcó que uno de los grandes errores fue no haber sabido comunicar que el cambio iba a demorar más tiempo, que no era tan sencillo. También la falta de disposición de los planes de transformación, en vez de darlos a conocer a cuenta gotas. De ahí la frase “lo mismo pero más rápido”, una idea que abrazaron los anotados para la carrera electoral. Tanto Larreta como Bullrich plantearon un inicio apresurado de una posible gestión: en 100 horas, dijo el primero, un plan entero en el inicio, sostuvo la segunda.

El encuentro de la Fundación Pensar será cerrado, privado, en sus dos jornadas, no hubo ni habrá transmisión en vivo por lo que hasta ahora sólo se conocieron algunos detalles. Entre ellos, la proclama de Macri: “O somos el cambio o no somos nada”, volviendo sobre la nueva – vieja discusión de qué es lo más importante, si la unidad o el concepto de la transformación. Hay quienes dan por sentada la primera, por segura, lo que permitiría poner el foco en la segunda.

Lo que a Macri le hace ruido es la unidad porque sí. En su intervención, analizó que el Frente de Todos es un grupo de personas que se reunió “sin una idea, sin un proyecto, sólo para volver al poder y conservar privilegios. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario”. Una suerte de justificación de su postura en favor del cambio. Sin embargo, que la discusión interna siga en pie, básicamente significa una cosa: hay quienes no están tan de acuerdo con esta posición y optan por privilegiar la unidad.

Ese plan tan ansiado por el ex presidente, que debería llegar antes que termine este año y su arena de pensamiento son las Fundaciones de los distintos partidos, incluye la “vuelta al nartcotráfico en retroceso” y “jueces que tengan el coraje no sólo de batallar contra el crimen organizado sino defender la ley en general que incluye los derechos de propiedad”.

Planes sociales y trabajo

El encuentro se pensó para debatir temáticas relacionadas al diagnóstico social, a la creación de trabajo para reducir los indicadores de pobreza, la habitabilidad, la primera infancia y las instituciones para encarar el diseño de políticas públicas para la región norte, en este caso. Sobre estos ítems, Macri celebró el aprovechamiento de personas con experiencia en la materia – como los invitados para las dos jornadas -, así como la inclusión de nuevas caras. “Lo único que nos salva, queridos norteños, es recuperar la cultura del trabajo”, dijo sobre los conceptos rectores de la convocatoria.

Para el ex presidente, el 2023 va a ser “duro” y “muy difícil” porque habrá una “Argentina con más de 50% de pobreza en varias regiones. Mucho más golpeados pero mucho más sabios”. Esa situación pronosticada, sostuvo, le generará “más responsabilidad y obligación” a la próxima gestión que, por supuesto, considera que podría ser de la actual oposición. Pero lanzó una advertencia: “Si no generamos una percepción de cambio profundo, no hay inversiones ni empleo”.

En sintonía con el diagnóstico social de Macri, el presidente de la Fundación Pensar, Franco Moccia, aseguró que en los últimos cuarenta años, una de cada tres personas estuvo bajo la línea de la pobreza, por lo tanto se trata de una problemática persistente, no coyuntural. Francisco Quintana, secretario general del think tank, remarcó que desde la oposición quieren cambiar la realidad siendo protagonistas y que la escucha, el recorrer el país son acciones en ese sentido.

Con la mirada puesta en 2023, Juntos por el Cambio incorporó a su agenda un tema que supo tener menos peso, el de la cuestión social. El debate cobró fuerza cuando Larreta, molesto por un corte de calle, pidió sacar planes sociales para después aclarar que la intención, en realidad, era generar una mejor administración de ellos. Las distintas Fundaciones pusieron a trabajar a sus equipos y hace un mes se generó un documento de consenso en el que se llegó a una conclusión: la asistencia tiene que estar pero también debe ser acotada, camino a la generación de empleo.

En diálogo con FM Aries, de Salta, la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat de la CABA, María Migliore, explicó los cuatro puntos que debería incluir el rediseño de los planes sociales. Por un lado, sin intermediarios, directamente por parte del Estado. En segundo lugar, la temporalidad. En tercero, la condicionalidad, probablemente educativa, para capacitar a los beneficiarios.. Finalmente, su vinculación al mundo productivo para generar la integración.

Según explicó, el PRO y Juntos por el Cambio entienden que el trabajo es la mejor política social, sin abandonar la asistencia en caso de ser necesaria, “pero el Estado puede ser mucho más que eso”. “Si la macro no se ordena y sin un plan de crecimiento sostenido, es muy difícil dar respuestas de manera estructural” al problema de la pobreza. “La política social va de la mano de la económica y si se alinean, se pueden obtener resultados distintos”, dijo la funcionaria.

Para ella, el Estado tiene que estar presente para generar puntos de partida igualitarios para que, a partir de ellos y con esfuerzo, cada uno pueda construir su camino. Pero para esto será necesario, como dijo Larreta a lo largo de toda su campaña, un consenso. Generar mayorías y acuerdos en temas estructurales para asegurarles la continuidad pese a los cambios de gobierno.

Larreta abrirá la segunda jornada de la Fundación Pensar este miércoles a las 9 de la mañana. Lo hará de manera presencial mientras que Bullrich, ya hacia el mediodía, cerrará el evento por Zoom. Este fue el segundo encuentro regional del año de la Fundación pero ya están en agenda otros tres. En septiembre, en Cuyo con la educación como eje; en octubre en la Patagonia para abordar la energía y la seguridad y a fin de año un cierre del 2022 con todas las provincias.