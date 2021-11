Elisa Carrió amenazó a Juntos por el Cambio: “Si hay un maltrato profundo, podemos irnos”

La exdiputada rompió el silencio tras las elecciones y disparó contra los "maltratos" de su espacio. También le dejó un fuerte mensaje a Mauricio Macri.

Elisa Carrió abandonó la primera línea de combate de Juntos por el Cambio en marzo del año pasado. Desde entonces, ya no protagoniza discusiones acaloradas ni denuncia pactos subterráneos en el seno de la Cámara de Diputados. Transita su retiro en su casa de Capilla del Señor, lejos de Palacio del Congreso. Y si bien ya no ocupa una banca, la exdiputada mantiene la capacidad de lanzar las frases adecuadas para causar un incendio en su propio partido.

Así lo hizo en una entrevista con Matías Moreno, para La Nación, en la que amenazó a Juntos por el Cambio que su partido, la Coalición Cívica, podría retirarse del espacio si continúan los maltratos hacia ellos. "Nosotros no vamos a dejar de ser generosos porque perdamos diputados, pero sí podemos apartarnos si nos maltratan. Irnos", disparó Carrió.

Luego de aclarar que su partida de la coalición no sería por el PRO, con quienes aseguró tener un buen trato, la referente del ARI profundizó su advertencia a los socios de Juntos por el Cambio: "Si hay un maltrato profundo, sí. Sobre todo, hablo por mí, no por el partido. La CC puede quedarse, pero yo voy a marcarlo: si me maltratan, la distancia será sideral. La gran cuestión de la Argentina es la cuestión moral. Lo que vivimos en el país es una violencia intrafamiliar, intrasocial e intrainstitucional, es decir, es un círculo de violencia. Lo que ha sucedido en estos días tiene un olor a SIDE impresionante. No sé quiénes son, pero vi a muchos de la SIDE operar en el 2001. Y el ataque a Clarín me hace acordar a episodios que he vivido".

Con respecto a su relación con Mauricio Macri, Elisa Carrió aseguró que lo quiere mucho. "Es el que menos me ha mentido en política. El diálogo más franco que yo tengo en la vida se llama Mauricio Macri. Y sé que hay cosas que me esconde, ¿está claro?". Aun así, guardó un dardo contra el expresidente: "Yo creo que hay cosas que no se hacen en política. Cuando vos estás en una fuerza y estás apuntando a un espacio, sosteniendo una candidatura, no podés salir con otra candidatura, porque lo que estás haciendo es jugar una interna anticipada. Se trate de Macri, de Patricia, de todos. Eso no se hace".

Carrió se mete en la interna en Juntos

El partido de Elisa Carrió, la Coalición Cívica, jugó para la UCR en la interna contra el PRO: quiere que Mario Negri siga siendo el jefe en Diputados. Es en medio de la puja con el macrismo que alienta a Cristian Ritondo para ocupar ese cargo a partir del 10 de diciembre.

El jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, formalizó hoy su apoyo a la continuidad del radical Mario Negri como presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. "Yo no encuentro ningún argumento para que no siga. Ha sido un gran presidente del interbloque estos 6 años y su trayectoria y su experiencia no es equiparable con los demás diputados que formamos parte del bloque", señaló López en declaraciones radiales.