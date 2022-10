Arde la oposición: Facundo Manes volvió a criticar a Mauricio Macri en TN

Lo hizo en el canal del Grupo Clarín. Lo afirmó después de haber cuestionado la gestión del expresidente, que generó reacciones en Juntos por el Cambio.

El diputado nacional de la UCR, Facundo Manes, volvió a cruzar al expresidente Mauricio Macri. El domingo lo había hecho en el segundo hogar del líder del PRO: en el programa de Luis Majul en LN+.

“Prometió sanear la Justicia y quedó en deuda”, dijo Manes sobre el gobierno de Cambiemos en TN. “El gobierno del expresidente Macri llegó con la obligación de sanear las cloacas de las servicios de inteligencia, ciertos aspectos de la influencia del poder político en la Justicia. Lamentablemente es una deuda que tenemos que reconocer”, manifestó.

Sobre las críticas que recibió hoy del PRO, Facundo Manes expresó: “No me imaginé que iba a hacer tanto lío. Me sorprendió todo lo que pasó porque no me pareció nada tan espectacular. No estoy tensionando Juntos por el Cambio”.

“Hay que reflexionar sobre qué significa el populismo. En el gobierno anterior hubo un populismo institucional, es un problema crónico de la Argentina. Para mi, no hay crecimiento económico ni desarrollo si no hay una modernización institucional. Es una falla desde hace mucho tiempo”, indicó el líder de un sectorcde la UCR.

En ese sentido, el diputado que ya ha mostrado varias críticas planteó: “Hablo como mente de científico. Cuando hacemos una investigación, vemos lo que se hizo antes. Si lo que hicieron los nuestros fue malo, no lo tomamos aunque sea de nuestro sector. Y si alguien de nuestros oponentes hizo algo bueno, lo tomamos. Mi mente es diferente a la de la política, donde todos son como tribus que si de este lado tenés que pensar igual”.

“Yo creo que el gobierno de Macri tuvo una deuda con el saneamiento de la justicia y creo que sin eso la Argentina no se va a desarrollar”, enfatizó Manes y remarcó: “El problema de esto es que está oculto lo que fue la deuda durante el macrismo porque el kirchnerismo es terrible. Es tan grave lo del kirchnerismo, es tan patético, triste e infinitamente peor, que frente a eso queda como algo mínimo”.

Manes con Majul

El último domingo, el periodista Luis Majul entrevistó a Manes en el canal La Nación Más y le dijo que "algunos creen que el radicalismo es 'neopopulista'". "Macri es uno de ellos", agregó Majul luego de que Manes le preguntara "quién cree eso".

"Macri debería reflexionar, porque en su gobierno tuvo populismo constitucional (sic). Tuvo operadores que manejaban la Justicia. Eso es populismo institucional. Hubo evidencia de que espió a gente de su gobierno", respondió Manes, aun cuando Majul no le había preguntado por el manejo judicial de Cambiemos.

ARA San Juan

La querella mayoritaria que representa familiares de los tripulantes que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 apoyó hoy al dirigente radical y diputado de Juntos por el Cambio Facundo Manes por el "ataque que se está perpetrando" contra él por "decir la verdad" en relación a las denuncias por espionaje ilegal contra el expresidente Mauricio Macri.

"Queremos solidarizarnos con el ataque que se está perpetrando contra el dirigente radical Dr Facundo Manes, solo por decir la verdad en varios programas de TV", manifestaron las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias en un comunicado.

Además, señalaron: "Nos reconforta como víctimas tanto del espionaje ilegal que Manes reconoce que se hizo durante la gestión de Juntos por el cambio y nos da la razón al reconocer que, hubo operadores en la justicia".

"Agradecemos y apoyamos la valentía de admitirlo. Esta querella seguirá luchando en soledad absoluta contra el poder en su máxima expresión", completaron.

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron este lunes los dichos del diputado radical Facundo Manes, quien reinstaló la tensión interna de la coalición al afirmar que el expresidente Mauricio Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno" entre 2015 y 2019, una gestión que catalogó de "populismo institucional".

En declaraciones al canal La Nación+, ayer por la noche el candidato a presidente mejor posicionado de la Unión Cívica Radical (UCR) -uno de los partidos que conforman JxC, junto al PRO y la Coalición Cívica-, profundizó la discusión interna de la coalición al decir que durante la gestión de Macri "hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que dejan en claro que espió a gente de su propio Gobierno".