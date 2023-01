Un sector de la UCR buscará apartar a Gaillard y dilatar el inicio de la investigación

Después de la decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el bloque de Evolución Radical adelantó que presentará un pedido para correr a la diputada de la presidencia de la Comisión de Juicio Político.

Unas horas después de que la mesa nacional de Juntos por el Cambio determinó que no dará quórum para que se debata ningún proyecto del Poder Ejecutivo mientras el oficialismo impulse el juicio político a la Corte Suprema, desde un sector de la Unión Cívica Radical dieron a conocer su estrategia legislativa para los próximos días. El bloque Evolución Radical que encabeza Rodrigo de Loredo pedirá el apartamiento de la diputada del Frente de Todos Carolina Gaillard de la presidencia de la comisión de Juicio Político.

Sin embargo, para presentar el pedido deberán primero esperar a que el Gobierno haga la convocatoria a extraordinarias y que en un segundo momento se conforme la comisión, algo que de todas maneras lo dan por descontado porque el oficialismo tiene mayoría, con 16 de 31 diputados. De Loredo argumentó la medida al considerar que Gaillard "no garantiza la objetividad e imparcialidad del proceso", debido a que mostró con claridad su apoyo al juicio a la Corte.

“Carolina Gaillard no puede integrar la Comisión de Juicio Político ni mucho menos conducir el desarrollo de la misma. Vamos a solicitar su apartamiento y que la misma sea tramitada en el seno de la comisión, debiendo apartarse la sindicada de votar sobre el pedido”, sostuvo De Loredo. Sin embargo, la manera en la que debería llevarse adelante ese eventual pedido no está del todo clara. No es algo que esté contemplado en el reglamento mismo de la comisión y eso habilita a que pueda convertirse en motivo de debate.

De Loredo explicó a El Destape que la estrategia será apelar a procedimientos análogos, como es el caso del código procedimental penal. "Ese código estipula que ante un pedido de apartamiento al juez en cuestión se le pide un descargo y sobre ello votan los otros dos jueces. Esa es una opción y tomando ese caso pero aplicado a la Comisión de Juicio Político Carolina no podría votarse a ella misma", explicó el diputado de Evolución Radical. Con este cálculo, el bloque referenciado en el senador Martin Lousteau apuesta a que la votación sea 15 contra 15 o incluso buscar algún voto más.

El titular del bloque amplió su argumento al decir que Gaillard ya tiene posición tomada sin antes haber "recogido prueba" ni haber escuchado a los acusados. "No ingresó siquiera formalmente el pedido a la Cámara y la presidenta de la Comisión ya se expresó sobre su procedencia y adelantó su dictamen”, enfatizó. Y agregó: “No va a haber argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión, ratificando de que hay un final cantado y de que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados”. Sin embargo, el pedido de juicio político que firmó el presidente Alberto Fernández junto a 11 gobernadores se basa en los supuestos chats que tomaron estado público y que vinculan a los miembros de la Corte Suprema con funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires hablando de temas de importancia nacional como el fallo sobre la Coparticipación y las designaciones en el Consejo de la Magistratura.

La decisión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

En medio de un inicio de año movido y con un verano político cargado por delante, la esa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este martes de manera virtual y tomó una decisión de cara al pedido de juicio político contra todos los miembros de la Corte Suprema que lanzó el Gobierno de Alberto Fernández y que se espera ingrese formalmente a Diputados en los próximos días, junto con un decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias para tratar ese y otros proyectos de ley. "Mientras siga este atropello contra la Corte no vamos a prestar quórum y darle viabilidad a ningún proyecto que impulse el Gobierno Nacional o el Frente de Todos", declaró la coalición opositora en un comunicado que difundió tras el encuentro.

Además, adelantaron cuál será su posición en la Comisión de Juicio Político cuando ingrese el pedido del Gobierno. "Reafirmamos la gravedad institucional e inadmisibilidad del intento de juicio político a la Corte Suprema y del quiebre del estado de derecho. Una vez que el oficialismo logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento el interbloque de JxC estará presente y enfrentará el debate. De ninguna manera vamos a dejar vacío el Parlamento. Seguiremos cumpliendo con el rol que nos asignó la sociedad", sostuvo el texto.