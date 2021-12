Las historias de jubilados que emocionaron a Alberto Fernández: "Nos cambió la vida"

El Presidente participó del acto de entrega de jubilaciones anticipadas y por tareas de cuidado. Los beneficiarios celebraron la medida del Gobierno.

El presidente Alberto Fernández participó esta mañana del acto de entrega de la jubilación 50.000 por el Reconocimiento de Aportes de Tareas de Cuidado y la Jubilación Anticipada número 2.000, acompañado por la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta.

Durante el acto, el mandatario escuchó las historias de vida de seis personas que recibirán este beneficio otorgado por el Gobierno y les dio la palabra a dos de ellos para que contaran públicamente lo que significa esta medida para ellos.

Las historias que emocionaron a Alberto Fernández

"Yo trabajaba en una fábrica textil que se quemó en el año 18. Tengo 60 años y no conseguí trabajo. Ingresos no había ni tenía obra social. Así que la decisión suya la verdad que me cambio la vida", expresó Roberto, uno de los hombres que recibieron hoy la jubilación.

"Yo cuando cumplí los 60 quería jubilarme y cuando fui me dijeron que no tenía los aportes y que siga cobrando la pensión de los 7 hijos. Escuché un comentario por el barrio que decía que iban a jubilar a las mujeres y fui a Anses y al otro mes cobré", contó Gloria, otra de las beneficiarias.

"No lo podía creer que mis hijos iban a ser los aportes que yo iba a necesitar", agregó la mujer y cerró diciendo: "Les doy las gracias al Gobierno, al presidente Alberto por este momento".

Mirá el video:

El Presidente dijo que la jubilación anticipada "no es otorgar un privilegio sino un derecho que tienen quienes han trabajado toda una vida y sobre el final perdieron su trabajo". "Estamos dando más derechos y vivimos en una sociedad mejor. No podemos dejarlos desamparados a su suerte", afirmó al encabezar este mediodía en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

"Pasamos de una mínima de 14.000 pesos a una de 29.000. Obviamente no estoy conforme con eso, por lo que necesitamos es ir mejorando poco a poco ese ingreso; y vamos a trabajar para que el ingreso de los jubilados se siga recuperando", explicó el mandatario.

Bono para jubilados: el Gobierno anunció que será de $8000

El Gobierno anunció este jueves el bono para jubilados antes de las Fiestas. El monto será de 8000 pesos y se hará efectivo el 23 de diciembre, antes de Navidad para jubilados que cobren la mínima de ANSES.

La cifra del bono, a partir del piso de la mínima, se irá reduciendo en un porcentaje del mismo hasta alcanzar a los que ganan 37.000 pesos mensuales. Quienes cobran por encima de ese monto no recibirían bono de fin de año.

"El objetivo es recuperar el salario real y el ingreso real de jubilados y jubiladas. Por eso estamos contentos cuando vemos que la fórmula que aplicamos le está ganando a la inflación", señaló Alberto Fernández.