Desmedido operativo durante la marcha de los jubilados y trabajadores del Garrahan

Como todos los miércoles, las fuerzas de seguridad comandadas por Patricia Bullrich esperan con vallas y con un desproporcionado operativo a los jubilados que quieren denunciar el ajuste que están padeciendo por las medidas del presidente Javier Milei. Los trabajadores del Garrahan, blanco también de este Gobierno, se hicieron presentes esta semana, en medio del paro de 24 horas y de las acciones previstas tanto en Olivos como en el Senado para reclamar por la salud pública.

Los jubilados exigen un aumento y repudian los vetos presidenciales. Mientras que los trabajadores de salud piden la aprobación de la emergencia pediátrica y un aumento salarial inmediato. Ambos colectivos están siendo rodeados por las fuerzas, que están cortando el tránsito antes de la llegada de los manifestantes sobre Callao en su cruce con Av. Rivadavia.

Noticia en desarrollo