Grabois apuntó contra Milei con una chicana a los diputados : "Son todos peronistas"

A semanas de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de reforma laboral, el diputado electo de Fuerza Patria Juan Grabois apuntó contra la conformación La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara baja y su cúpula dirigencial y sostuvo que "son todos peronistas".

"Ahora la casta son ellos. Si vos mirás la composición de sus diputados, son todos peronistas. (Javier) Milei es el PJ. El que quería votar antiperonismo, votó al 'Colo' Santilli. Llamalo y preguntale si es peronista, le va a costar decir que no. O a (Cristian) Ritondo ¿(Martín) Menem qué es?", declaró en una entrevista en El Destape 1070.

Sobre el triunfo de LLA en las elecciones legislativas, Grabois reflexionó que "ganó Fred Machado", en alusión al presunto narco con vínculos con el ex candidato a diputado nacional José Luis Espert y la diputada electa Karen Reichhardt. "Yo no voy a ser condesendiente con un sector de nuestro pueblo, tampoco soberbio; acá en la Argentina existió el 'no te metas' y el 'algo habrán hecho' masivamente ; y en estas semanas mucha gente puso una crucesita en un narco (por Espert) y una señora (por Reichhardt), vinculadas a Fred Machado. Ganó él. Eso tiene una implicancia, hay que ver que pasa en la conciencia de cada uno, pero es inmoral votar a esa gente", señaló.

Por otra parte, afirmó que "ningún argentino intelectualmente honesto puede pensar que los fallos contra" la ex presidenta Cristina Kirchner "son producto de un juicio justo", aunque se reconoció que le "preocupan más" los "pobres de la Patria". Al respecto, expresó: "Si el derecho se utiliza como un arma, puede venir Mandrake pero no va a poder gobernar y estos problemas estructurantes se manifiestan en la situación de Cristina. Somos amigos, pero me preocupan mas la Argentina y los pobres de la Patria que la situacion individual de ella".

En cuanto a la actualidad del peronismo, el dirigente social afirmó que para "gobernar bien nuevamente" con "gente fresca" solamente, "no alcanza", sino que debe ser "muy capacitada". En ese marco, afirmó que los libertarios no la necesitan porque para ellos "el Estado no sirve para nada" y por eso "le regalan todo al mercado"

“Si nosotros creemos que la obra pública es uno de los motores fundamentales de la economía del progreso, vos necesitás para la obra pública un nivel de planificación altísimo. Para la educación pública un nivel de planificación altísimo. Para la salud pública un nivel de planificación altísimo. Y para eso necesitas cuadros. Y eso es organizar, es laburar, etcétera. No se hace desde Twitter y mucho menos se hace desde la crítica superestructural a ver si el candidato es mejor o peor, porque el problema no es el candidato, el problema es el proyecto", subrayó.

Y cerró: "Cuando no hay posibilidad de tener una cosmovisión nítida de la realidad, hay que volver a los valores básicos, al núcleo de principios, que son atemporales y supradoctrinarios, como la justicia social. Si estás con los descamisados del presentes, no te vas a equivocar. Y después hay cosas que son obvias: hay que combatir a un gobierno que es profundamente inmoral; mas allá de las personas, porque su sistema de valores es inmoral".