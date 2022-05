Rojkés de Alperovich cuestionó a la víctima: "¿Por qué volvía a mi casa si se sentía abusada?"

La esposa de José Alperovich, procesado esta semana por abuso sexual a su sobrina segunda, reconoció el exgobernador de Tucumán le pudo haber sido infiel pero afrimó que no cree en la denuncia.

La exsenadora nacional y esposa de José Alperovich, Beatriz Rojkés, defendió este jueves a su marido en la causa en la que fue procesado por abuso sexual hacia su sobrina segunda. "No creo en el abuso", afirmó la dirigente tucumana, y cuestionó la versión de la víctima al señalar: "¿Por qué esa chica volvía a mi casa si se sentía abusada?".

Rojkés de Alperovich aseguró que la causa contra el exgobernador de Tucumán y exsenador nacional es parte de "una campaña de difamación" que se da "dentro de la persecución mediática y judicial" que sufre su familia. "Tengo certeza de quién está detrás de esto", sumó, aunque anticipó que recién revelará su identidad cuando termine el juicio.

"Lo mejor que nos pudo pasar es la decisión del juez (de procesar a José Alperovich), porque de esta manera José va a poder decir su verdad", agregó la exsenadora en diálogo con Radio Con Vos.

También consideró que "al final se están utilizando los mismos métodos del patriarcado" y que "esto se dio totalmente la vuelta", en referencia a la lucha del feminismo. "Tengo amigos empresarios que no quieren tomar secretarias mujeres", agregó, dando a entender que la denuncia contra su marido puede ser falsa.

"Alguna vez creo que va a salir a la luz lo que pasó con esta psicóloga que no era psicóloga", aseguró sobre las pericias que determinaron que la víctima efectivamente sufrió los abusos. "Supongo que no se ha investigado a fondo y que la presión del feminismo y el periodismo es muy fuerte".

Luego lanzó: "sí, le creo a mi marido. Es muy probable que no sería el único caso en el que algún hombre engañe a su esposa. Pero a partir de ahí, hacer eso (abusar de la chica), de ninguna manera". "No sé si me fue infiel", dijo de todos modos para dejar abierta una duda. "Prefiero creerle a mi marido", agregó.

En ese sentido, añadió que no cree que la denunciante haya sido abusada "porque esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos...". "¿Por qué (la denunciante) volvería (a casa) si se sentía abusada?", señaló.

Por otra parte, afirmó que habló de este tema con la vicepresidenta Cristina Kirchner, y si bien se negó a decir directamente qué le dijo ella al respecto, sí señaló que sintió siempre su "apoyo".

La declaración de la vocera de la víctima

Milagro Mariona, vocera de la denunciante, dijo el último miércoles que "trae alivio, esperanza y muchísima fortaleza" la decisión de la Justicia de procesarlo en la causa por abuso sexual contra la joven.

“Es una noticia muy importante, creíamos que todo esto era una utopía ya que había muchísima desigualdad de poder, que hemos vivido más de una vez en el marco de esta causa”, sostuvo Mariona, tras conocerse que el juez Osvaldo Rappa, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 35, procesó a Alperovich por abuso sexual simple en tres oportunidades y abuso sexual agravado en seis oportunidades.

“Este procesamiento nos abre una nueva puerta en este proceso en la búsqueda de justicia, no solamente para la denunciante sino para todas las víctimas de abuso sexual; que este procesamiento exista, significa que la justicia, los fiscales y el juez creen en las víctimas, en sus palabras y en sus testimonios”, sostuvo la vocera en diálogo con Télam.

Mariona recordó que la denunciante "ha puesto el cuerpo en innumerables oportunidades: pericias psicológicas, de su celular, en la inspección ocular que se realizó en el departamento de Alperovich en Buenos Aires donde sucedió uno de los abusos y en las audiencias”.

Por último, dijo que "son tiempos de mucha movilización, de repasar los pasos que dimos a lo largo de estos años y de apuesta a lo que viene para reestructurarnos y organizarnos porque sabemos que esto no termina acá”.