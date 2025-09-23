José Alperovich, ex gobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual.

La Corte Suprema rechazó el pedido de excarcelación para el ex gobernador José Alperovich, en prisión domiciliaria desde que fue condenado a 16 años de cárcel por abuso sexual agravado a mediados del 2024. La defensa del ex mandatario provincial hizo el pedido en todas las instancias previas hasta llegar al máximo tribunal, que rechazó por unanimidad el recurso extraordinario al considerarlo "inadmisible". La resolución tuvo la firma de los tres jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

De esta manera, quedó firme la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº29 del 18 de junio de 2024, integrado unipersonalmente por el juez Ramos Padilla, el cual condenó a Alperovich por considerarlo responsable de tres hechos de "abuso sexual simple" y seis hechos de "abuso sexual agravado por haber sido cometidos con acceso carnal", cometidos entre 2017 y 2018.

La misma noche de la condena se ordenó la inmediata detención y prisión preventiva del ex funcionario, y contra esa decisión la defensa presentó un pedido de excarcelación, que tras la oposición de la fiscalía y de la Cámara de Casación, los abogados de Alperovich llegaron a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia, que fue rechazado este martes.

Los jueces del máximo tribunal rechazaron la presentación por considerarla inadmisible a través del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, según informaron desde la Corte en un comunicado.

Por qué está condenado Alperovich y qué resolvió la Justicia

La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por su sobrina, 35 años menor, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación tucumana en las elecciones de 2019.

De acuerdo con la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado Nacional.

La fiscalía, en su momento, declaró que el ex mandatario tucumano poseía "sobrados medios económicos y relaciones de poder" que elevaban el riesgo de fuga, a la par que el Tribunal destacó las "pruebas sólidas, precisas y concordantes" presentadas en el juicio oral.

"En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad", tal como sostuvo en la acusación.