Santilli viaja a Santiago del Estero y Milei comparte fake news

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para consensuar respaldo al Presupuesto 2026 y a las reformas clave que la gestión libertaria impulsa en el Congreso, en búsqueda de debilitar los bloques peronistas en el Congreso.

El encuentro tendrá lugar a las 11 en la Casa de Gobierno provincial, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear detrás de sus objetivos y, en el contexto de estas negociaciones, hay posibilidades de que el santiagueño ordene formar un bloque aparte, lo que le permitiría a la Casa Rosada resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja a manos de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador, de origen radical pero férreo aliado al kirchnerismo durante muchos años, tomó distancia de la ex mandataria en el último tiempo y durante el gobierno de Javier Milei aportó votos clave para la Ley Bases.