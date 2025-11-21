Santilli viaja a Santiago del Estero y Milei comparte fake news

EN VIVO
El ministro de Interior se reunirá con el gobernador Zamora. El jefe de Estado ataca a periodistas con información falsa.

El presidente Javier Milei compartió un video de Julia Mengolini con información falsa para atacarla por las elecciones 2025. Este viernes el ministro del Interior, Diego Santilli, viaja a Santiago del Estero para reunirse con el gobernador Gerardo Zamora, para consensuar respaldo al Presupuesto 2026 y a las reformas clave que la gestión libertaria impulsa en el Congreso, en búsqueda de debilitar los bloques peronistas en el Congreso.

 

Milei publica una fake news para atacar a Mengolini

El presidente Javier Milei publicó un video con información falsa para atacar a la periodista Julia Mengolini a quien acusó de decir que hay que mentirle  a los jóvenes para que no apoyen al Gobierno. 

La publicación tuvo cientas de réplicas y también críticas de usuarios que desmintieron las imágenes. En el video se escucha a la comunicadora decir que hay que difundir las ideas del peronismo como la solidaridad. 

Santilli visita hoy a Zamora con la misión de seguir resquebrajando los bloques peronistas 

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá hoy con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, para consensuar respaldo al Presupuesto 2026 y a las reformas clave que la gestión libertaria impulsa en el Congreso, en búsqueda de debilitar los bloques peronistas en el Congreso.

El encuentro tendrá lugar a las 11 en la Casa de Gobierno provincial, indicaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes oficiales.

Zamora controla siete diputados nacionales que la Casa Rosada busca alinear detrás de sus objetivos y, en el contexto de estas negociaciones, hay posibilidades de que el santiagueño ordene formar un bloque aparte, lo que le permitiría a la Casa Rosada resquebrajar la bancada peronista que está al borde de perder su condición de primera minoría en la Cámara baja a manos de La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador, de origen radical pero férreo aliado al kirchnerismo durante muchos años, tomó distancia de la ex mandataria en el último tiempo y durante el gobierno de Javier Milei aportó votos clave para la Ley Bases.

Milei se sumó a la lluvia de críticas a Tapia y la AFA por el campeonato de Central

Desde Estudiantes aseguraron con firmeza que nunca se realizó "ninguna votación, reunión ni acuerdo formal para reconocer al ‘Canalla’ como campeón por la Tabla Anual y Javier Milei salió al cruce. 

En medio de una fuerte polémica que sacude al fútbol argentino, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, se involucró directamente en la discusión sobre la consagración de Rosario Central. El mandatario decidió repostear un mensaje en la red social X, mostrando su apoyo a Estudiantes de La Plata y a su presidente, Juan Sebastián Verón, quienes cuestionan la validez del título otorgado al "Canalla".

