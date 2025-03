Otra amenaza de Milei a Kicillof: "Que se corra del camino"

A pesar de la condena masiva de todo el arco político que cosechó su amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei volvió a atacar al gobernador Axel Kicillof en la apertura de sesiones del Congreso. Tras cerrarle la puerta al diálogo propuesto por Kicillof, el mandatario intentó nuevamente sacar un rédito político del asesinato de Kim Gómez e insistió en que es necesario "que se corra del camino" para que el Ejecutivo se haga cargo del problema de la seguridad, con una mirada punitivista que incluye el agravamiento de "todas las penas del Código Penal", según anunció.

"Aprovecho para decirle al gobernador Kicillof que mientras siga sosteniendo que los delincuentes, los asesinos y los violadores son víctimas del sistema, en línea con el wokismo jurídico de Zaffaroni, no solo no tenemos nada para conversar, sino que además quiero decirle que jamás resolverá el gravísimo problema de inseguridad de la Provincia", subrayó Milei en su discurso, sin tener en cuenta el llamado del gobernador para encontrar una solución conjunta. "No tenemos nada que conversar", enfatizó.

El ataque contra el gobernador llegó cuando estaba exponiendo las próximas medidas de mano dura que implementará este año, entre las que se destaca "la reforma del Código Penal más importante de los últimos cien años". Fue en ese momento que decidió volver a usar el caso de la nena que murió tras haber sido arrastrada más de 15 cuadras cuando le robaron el auto a su madre en La Plata.

"Lamentablemente, llegará tarde", dijo sobre las medidas punitivistas que se vienen y que relacionó con el brutal asesinato, de nuevo en modo carancho. "Con nuestra Ley de Imputabilidad no hubiera estado libre en un principio. Necesitamos bajar la edad de imputabilidad, y no solo eso. Necesitamos también agravar todas las penas del Código Penal. Sí, todas las penas del Código Penal", amplió.

Kicillof denunciará a Milei por atentado al orden constitucional

Dirigentes políticos repudiaron el uso vil del mandatario del caso, cuando el mandatario emitió su primera amenaza, el mismo día en que el New York Times reveló su rol en el entramado de la estafa cripto $LIBRA. El mensaje del Presidente fue luego calificado como "inconstitucional" y "gravísimo" y como parte de una "agresión" que afecta también la investidura de "todos los gobernadores y las provincias". La amenaza del primer mandatario ocurre solo a dos semanas de que estallara el escándalo.

Este jueves le propuso a Milei reunirse a trabajar "con seriedad". "No se puede trabajar con alguien como Ud. que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace las paga", agregó Milei en su mensaje.

Al otro día, el gobernador rechazó el "sueño autoritario" y dijo que denunciará a Milei por atentado al orden constitucional, durante una conferencia de prensa. "Milei es el principal responsable del narcotráfico", aseguró también.

"No es conmigo, es con el pueblo. Le pido a Milei que no sea cobarde... no va a atropellar la democracia y no va a atropellar a nuestra provincia de Buenos Aires", sentenció Kicillof. Además, afirmó que el jefe de Estado "no se dio cuenta la enorme gravedad que tiene amenazar de esta manera". Y remarcó: "Este es su sueño autoritario: intervenir una provincia donde perdió las elecciones. La democracia, el federalismo y la constitución no se tocan".

Durante su discurso, sostuvo que "hará falta la unidad para defender la democracia". Y adelantó: "Instruí al asesor de gobierno para que conjuntamente con el fiscal de Estado de nuestra provincia formulen una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos contra el orden constitucional y los poderes públicos de la provincia".

"El incremento de la violencia y el crimen está asociado al avance del narcotráfico. Para llegar a nuestros barrios, deben pasar 1500 kilómetros. Esto es responsabilidad del gobierno nacional", analizó Kicillof. Según su visión, Milei "quiso ocultar la gravedad que tiene que hoy sea investigado por estafa y corrupción por el FBI y la comisión de valores norteamericana, que haya avanzado de forma inconstitucional sobre la Corte y el enorme daño al tejido socioproductivo, a los bolsillos y a los jubilados".

Para el gobernador, el tuit de Milei "es increíble y no es digno de un presidente de la nación". Y le recordó: "Las leyes son nacionales, la provincia de Buenos Aires no tiene código penal propio. No se si lo entiende porque repite esta mentira".