Nueva baja en el Gobierno de Milei: renunció su jefe de Asesores, Demian Reidel

El Gobierno oficializó este lunes la renuncia de Demian Reidel, que hasta ahora era Jefe de Gabinete de Asesores del presidente Javier Milei. La salida fue comunicada a través de un decreto en el Boletín Oficial, aunque la dimisión tiene vigencia desde el pasado jueves 17 de julio.

Reidel se había convertido en una figura de alto perfil mediático en marzo de este año, cuando se viralizó un video de una exposición en la que afirmaba que el principal problema del potencial de Argentina en inteligencia artificial "es que está poblada por argentinos". Por esa frase, debió pedir disculpas públicas.

El decreto 481/2025, que lleva la firma del presidente Milei y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se limita a aceptar la renuncia y agradecerle "los servicios prestados", pero no especifica los motivos de su alejamiento ni designa un reemplazante para el cargo.

La explicación de Reidel sobre su renuncia como asesor de Milei

En sus redes sociales, el propio Reidel explicó que su renuncia se debe a que se dedicará "de lleno" a su cargo de presidente de la empresa Nucleoeléctrica, que dirige el plan nuclear de Argentina.

"Dejo la presidencia del Consejo de Asesores para concentrarme de lleno, desde la presidencia de Nucleoeléctrica, en el desarrollo del Plan Nuclear Argentino", señaló en un posteo en X.

Al respecto, reiteró su respaldo al oficialismo: "Sigo formando parte del gobierno. Mi apoyo al Presidente @JMilei y a las políticas de esta gestión es absoluto e inquebrantable. Además, seguimos escribiendo juntos un libro de teoría económica con una visión revolucionaria del crecimiento basada en los retornos crecientes a escala. Mi compromiso personal es total". "Para mí es un orgullo ser parte de este gobierno que está cambiando la historia de la Argentina. ¡Viva la Libertad carajo!", cerró el ahora exasesor.

Quién es Demian Reidel, el ahora ex asesor de Javier Milei

Demian Reidel había sido nombrado en marzo de 2024 como jefe del Consejo Económico del Gobierno. Antes, fue vicepresidente del Banco Central, durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la autoridad monetaria estuvo a cargo de Federico Sturzenegger.

En marzo de 2025, Reidel había quedado en el ojo de la tormenta por dichos en los que afirmaba que el problema de Argentina es que "está poblada de argentinos". "Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía, con acceso al agua y en climas fríos, que es una especie de cereza en el pastel para el enriamiento de sistemas: Una zona sin conflictos armados, sin tsunamis, no hay terremotos. No hay tantos lugares en la tierra con esas cosas. Obviamente, el problema con esta zona es que está poblada por los argentinos", dijo en idioma inglés ante la audiencia del Latam Forum en el Hotel Four Seasons de Buenos Aires.

Estuvo a cargo de Investigación de Mercados Emergentes en Goldman Sachs en Nueva York y Londres, y desempeñó funciones similares en JP Morgan. Además, fue profesor en la Universidad Di Tella como experto en valuación de activos. Detenta un doctorado en economía de la Universidad de Harvard, con especialización en Economía internacional y Finanzas y cuenta con una maestría en Matemáticas Financieras de la Universidad de Chicago.

Comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en el banco JP Morgan y luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs. Es cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management y se desempeña como profesor de posgrados en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.