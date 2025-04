Javier Milei volvió a apuntar contra los periodistas a través de sus redes sociales.

El presidente Javier Milei se refirió nuevamente al principio de imputación vinculado a los estudios económicos relacionado con el fin del cepo cambiario. En este marco, apuntó contra los periodistas y los definió de "imbéciles con déficit de IQ”.

“A la luz del impacto que generó una interpretación directa del principio de imputación de Menger aplicado al caso argentino, creo que amerita dar una visión técnica del mismo”, expresó Milei. En este marco, afirmó que “dicho principio está en el libro de CM “Principios de Economía Política” de 1871. En la obra en cuestión, el autor desarrolla la teoría subjetiva del valor dando fin a la teoría del valor trabajo (por ende objetiva)".

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En este sentido, sostuvo que “la teoría del valor trabajo sostenía que los bienes valían por la cantidad de trabajo incorporado. Sin embargo, no podía explicar la paradoja de los diamantes y el agua, y además si el valor se determinara por los costos (imagen lo ridículo que el valor del agua sea el mismo en el desierto que en nuestra casa por tener el mismo costo) se llegaría al disparate que en los negocios no habría quiebras.”

“Menger, en simultáneo con Jevons y Walras desarrolloran la teoría subjetiva del valor, donde los bienes valen por las preferencias subjetivas de los individuos y la escasez (note ahora como cambia el ejemplo de la botella de agua). Puesto en estos términos, a diferencia de la teoría valor trabajo donde los costos determinaban los precios, aquí son los precios los que determinan los costos. Estos, dado el pago que la empresa espera recibir por el bien que produce, es lo que va a pagar por los factores productivos (p.PMgF)”, agregó.

“De este modo, si no hay cambio en la cantidad de dinero, los precios sólo deberían cambiar por aspectos del tipo real que impacta en los precios relativos, por lo que si uno sube otro debe caer”, remarcó el presidente y agregó: “En este sentido, sin cambios en los aspectos reales, ni cambios en la cantidad de dinero, si la expectativa de un mayor tipo de cambio, ante la salida del CEPO, pretenden pasarlo a precio chocará contra la demanda”.

En este marco, el mandatario apuntó contra los periodistas y los calificó con “severo déficit de IQ” y “seres siniestros”. “De ahí la frase 'se lo van a tener que meter en el orto'. Obviamente, los periodistas con severo déficit de IQ cuestionaron las formas y no percibieron el valor de hacer un concepto didáctico. Igual no me sorprende esos seres siniestros que prefieren una mentira dicha con buenas formas que una verdad dura dicha con palabras ásperas."

“Esos son los imbéciles con déficit de IQ que ponen las formas por sobre el contenido porque carecen de bases y conocimiento para poner el foco en el contenido (pobres mediocres).”, cerró.