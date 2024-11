La oposición no dialoguista insiste con una sesión montada en el enojo de los gobernadores

La decisión del Gobierno de archivar la discusión del Presupuesto 2025 y volver a gestionar con el viejo presupuesto de 2023 prorrogado por segundo año consecutivo, generó el enojo de los gobernadores que se sintieron de nuevo estafados por las promesas no cumplidas de la Casa Rosada. Con ese trasfondo, representantes de la oposición no dialoguista volvieron a la carga con un pedido de sesión especial para tratar la modificación de la ley de DNU y el rechazo al decreto que modificó las condiciones de canje de deuda. Ya habían intentado sesionar la semana pasada, pero fracasaron justamente porque los gobernadores -como le sugerían desde la Rosada- prefirieron no entorpecer las negociaciones por el presupuesto. Engañados, los gobernadores le reclamarán ahora al Ejecutivo que el Presupuesto se discuta en extraordinarias si no quieren tenerlos en la vereda de enfrente.

El presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, sorprendió al levantar la última sesión de la comisión, que debía emitir dictamen. Pero, al hacer el anuncio, avisó que seguirían conversando con los gobernadores para llegar a un acuerdo y aprobar el presupuesto en sesiones extraordinarias. Sin embargo, este miércoles se supo que el presidente Javier Milei llamaría a sesiones extraordinarias en diciembre pero únicamente para tratar la reforma electoral que tiene como punto principal la eliminación de las PASO. Enterados del nuevo embuste, los gobernadores elegidos por Juntos por el Cambio armaron un zoom de emergencia con los jefes de los bloques legislativos -Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Angel Pichetto (EF)- para decidir los próximos pasos. Según trascendió, acordaron pedirle al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Economía, Luis Caputo, una mesa de diálogo para incorporar las modificaciones que reclaman al Presupuesto y que se apruebe en extraordinarias.