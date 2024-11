Se agota el año parlamentario con dos sesiones en duda

El desacuerdo entre el Gobierno y los gobernadores dialoguistas impidió este martes que se emitiera dictamen para el Presupuesto 2025. Los mandatarios provinciales plantearon un listado de cinco puntos que Economía no atendió, con lo que no hubo acuerdo. Pero el presidente de la comisión, José Luis Espert, no dio la negociación por cerrada sino que dijo que seguirían conversando y abrió la posibilidad de terminar aprobando el presupuesto en sesiones estraordinarias. El detalle es importante porque la influencia de los gobernadores será decisiva para lo que pueda suceder en las sesiones especiales convocadas para el miércoles y el jueves, muy distintas entre sí. A la del miércoles convocaron La Libertad Avanza y el PRO para tratar Ficha Limpia, un proyecto que parece pensado para impedir que Cristina Kirchner se presente como candidata. El jueves, la oposición no dialoguista volverá a la carga con la reforma de la ley de DNU y la derogación del decreto de canje de la deuda, que intentaron tratar la semana pasada y no pudieron, justamente, por la falta de respaldo de los gobernadores.

El Gobierno siempre juega al filo, confiando en que a la oposición no peronista no le queda otra que ceder y acompañar al oficialismo. "Votan con el kirchnerismo", es la acusación que les cae en caso de que no acompañen. Pero los gobernadores fueron convocados por tandas a la Casa Rosada, expresaron sus preocupaciones y luego el Ejecutivo no les hizo ninguna concesión, ni admitió cambios sustanciales en el Presupuesto. Espert, que había convocado a reunión de comisión para este martes, debió levantarla ante la evidencia de que no conseguirían aprobar el dictamen, pero dejó abierta la chance de dejar a un acuerdo en los próximos días aunque ya no será en período ordinario. Sin embargo, el clima ya se ve enrarecido porque a los gobernadores nunca les cumplen y la paciencia algún día se termina.

Este malhumor se notará en el caso de los diputados que dependen directamente de los gobernadores. Por ejemplo, el bloque Innovación Federal -que integran cuatro partidos provinciales de Misiones, Salta, Río Negro y Neuquén- no facilitarían el quórum en la sesión de Ficha Limpia. Lo mismo sucedería en el caso de Encuentro Federal, la bancada de Miguel Angel Pichetto,