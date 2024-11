Javier Milei, presidente: el minuto a minuto de este jueves 14 de noviembre

Durante el lanzamiento de la Fundación Faro, el nuevo think thank libertario, y a horas de dirigirse a Estados Unidos a reunirse con el electo mandatario estadounidense Donald Trump, el presidente Javier Milei aseguró que el empresario multimillonario Elon Musk "va a lograr" hacer de la especie humana "una civilización interplanetaria". "No tengan dudas que Elon Musk lo va a lograr", dijo Milei durante el evento realizado este miércoles por la noche en el Yacht Club de Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires.