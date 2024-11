Negacionismo del cambio climático: Javier Milei retiró a la delegación argentina de la cumbre ambiental COP29

A más de una semana de la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, el presidente Javier Milei ejecutó finalmente el tiro de gracia a la postura que suele tomar Argentina sobre la mitigación del cambio climático y ordenó un giro en las negociaciones internacionales del país. En las últimas horas, el mandatario libertario, que más de una vez puso en duda el calentamiento global, pidió la vuelta al país de los funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente que habían llegado a la ciudad de Bakú, capital de Azerbaiyán, para participar de la cumbre mundial del clima de la ONU (COP29). Las organizaciones ambientalistas advirtieron que se trata de "una decisión sin precedentes". Tras muchos años de participar de las negociaciones, el país se retira y lo hace justo el año en que la discusión iba a girar en torno del financiamiento climático.

Las organizaciones ambientalistas esperaban un desplante del Gobierno al llamado global para elevar la meta de financiación climática, pero no se imaginaban que ni se sentarían a escuchar a los oradores. Se trata de la mayor cita mundial para debatir sobre cambio climático. Durante la inauguración, el director de la conferencia, Mukhtar Babayev, remarcó que hay que actuar porque "vamos de camino a la ruina" del planeta. Como telón de fondo, están las recientes inundaciones en España del DANA, con las que el gobierno de Milei se solidarizó inclusive a pesar de la crisis diplomática inicial con ese país, pero también la vuelta de Trump a la Casa Blanca, quien amenazó durante la campaña con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, como lo hizo en su mandato previo.

"Esta es una decisión que no tiene precedentes e implica un cambio de rumbo en las negociaciones internacionales del país. Argentina siempre se destacó por ser activa y propositiva en las negociaciones internacionales. No será un cambio inocuo sino que tendrá consecuencias importantes para la Argentina", advirtieron desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en diálogo con El Destape. Este medio se comunicó con la Subsecretaría de Ambiente para conocer los fundamentos de la decisión que las organizaciones dan por confirmada, aunque no contestaron.

La decisión de Milei viola al menos ocho acuerdos internacionales a los que suscribió Argentina, incluido el Acuerdo de París (de reducción de gases de efecto invernadero) y el Protocolo de Kioto (metas de reducción de emisiones y mecanismos de desarrollo limpio). "Esto es gravísimo porque los intereses de la Argentina no están representados en una COP que se va a discutir particularmente financiamiento climático", alertó Mercedes Pombo, de Jóvenes por el Clima.

El desdén por la postura del país ante instancias internacionales se enmarca también en un fuerte ajuste presupuestario. El proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso prevé apenas un 0,066% del total para el tratamiento de la crisis climática, en tanto que el ex Ministerio ahora devenido en Subsecretaría junto a la Administración de Parques Nacionales presentan una caída que va del 12,25% al 25% si se considera la inflación del Presupuesto 2025 y la estimada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) para 2025.

Qué se debate en Baku

En las últimas horas, los casi 200 países que dijeron presente en la COP29 endurecieron inclusive el borrador que tenían previsto firmar, un acuerdo sobre cómo financiar la lucha contra el cambio climático, con un texto de 34 páginas que recoge todas las posiciones al respecto.

Quienes suscriban a este nuevo documento, deben transferir a los países más vulnerables por el calentamiento global un monto mayor al fijado en 2009, que por entonces se situaba en 100.000 millones de dólares por año. Los más críticos pugnan para que ese monto se multiplique por 10.

"El nuevo texto propone más opciones concretas para llegar a un acuerdo sobre el monto total, así como objetivos específicos para los países menos adelantados o más vulnerables", comentó a la AFP Friederike Röder, de la ONG Global Citizen.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNUCC), adoptada en Río en 1992, enumeró los países obligados a proporcionar ayuda financiera al resto del mundo debido a su responsabilidad histórica.

Estos países, Estados Unidos, miembros de la Unión Europea, Japón, Reino Unido, Canadá, Suiza, Turquía, Noruega, Islandia, Nueva Zelanda y Australia, se comprometieron en 2009 a proporcionar esos 100.000 millones de dólares anuales hasta 2025. No lograron alcanzar ese objetivo hasta 2023, lo que provocó una brecha diplomática entre el Norte y el Sur.

En la COP29, los países firmantes del Acuerdo de París deben acordar un nuevo objetivo financiero más allá de 2025. India propuso un billón de dólares anuales, una cifra que los países ricos consideran una provocación, argumentando que solo representan el 30% de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero. Esos países exigen que China y los Estados del Golfo también contribuyan.