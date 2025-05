Con diferencias sobre el gobierno de Milei, los gobernadores reclamaron por sus fondos

Seis gobernadores de diferentes extracciones políticas coincidieron en una jornada de debate en Paraná, Entre Ríos, que no están dispuestos a ceder más recursos a la Nación y que cualquier reforma tributaria tiene que contemplar las necesidades de las provincias. Otra posición común fue que la Nación debe repartir impuestos con asignaciones específicas que sigue cobrando pero que luego no realiza como el de los combustibles para obras viales. También hubo diferencias como las que mostraron Axel Kicillof y Rogelio Frigerio respecto a la apertura de la economía y el rol del Estado, pero en un marco de respeto. Incluso se mostraron compartiendo un mate. "Vamos a seguir trabajando junto a las provincias para construir el país que necesitamos y el futuro que las y los argentinos merecen", dijo el gobernador bonaerense.

La jornada fue organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para analizar propuestas para el desarrollo federal. Frigerio fue el anfitrión y cursó las invitaciones a los 23 gobernadores de todo el país y quienes aceptaron el convite fueron Axel Kicillof (Buenos Aires), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Raúl Jalil (Catamarca). Si bien no fue lo numerosa que podría haber, hubo amplitud de representación: dos gobernadores del PRO -Frigerio y Torres-, un radical -Pullaro-, dos peronistas opositores -Kicillof y Ziliotto- y un peronista cercano al oficialismo -Jalil-. También una preocupación común que es cómo llevar adelante un modelo de desarrollo en un contexto de escasos recursos.

Kicillof planteó un "cambio de paradigma" en el mundo a partir de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y su imposición de aranceles al ingreso de productos. “La Argentina necesita una discusión de fondo federal que abarque sector público y privado acerca de la orientación que debe tomar el desarrollo y la estructura productiva argentina en una coyuntura tan incierta y novedosa”, consideró. Advirtió que el único país que parece no haberse dado cuenta de este cambio de paradigma mundial es Argentina de la mano de Javier Milei. "No hay líderes que no tengan como objetivo hoy defender su producción nacional”, subrayó. Antes de plantearlo se permitió ironizar acerca de que se había comprometido a no ser demasiado polémico en sus consideraciones.

Kicillof mantiene un vínculo fluido con el resto de los gobernadores aunque tengan posiciones muy diferentes respecto al gobierno de Milei. Sus visitas a Pullaro y a Torres para entregarles patrulleros y ambulancias mostró su intención de reconciliar al peronismo/kirchnerismo con provincias que dejaron de votarlo. También tiene que ver con eso su rápida aceptación de la invitación cursada por Frigerio, quien luego se permitió cruzarlo sutilmente durante su mensaje. Tanto Kicillof como Frigerio tienen su mirada puesta en 2027.

“Tenemos que entender la complejidad y evitar creernos que tenemos la precisa. A pesar del discurso oficial, Argentina sigue siendo cerrada porque somos de los pocos países que gravan sus exportaciones”, consideró el anfitrión. Sostuvo que quienes ya habían pasado por la función pública en lugares de importancia -tanto él como Kicillof entran en esa categoría-