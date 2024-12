En vísperas de la Navidad, el presidente Javier Milei dio una extensa entrevista a su amigo Alejandro Fantino y volvió a cuestionar a la vicepresidenta Victoria Villarruel al referirse al posible inminente aumento en la dieta de los senadores, que pasarían de $4,5 millones a más de $9 millones. "No sé, dice (Villarruel) que no puede hacer nada, no sé, Martín hace (por Menem, el presidente de la Cámara de Diputados), y bueno, yo no estoy en esa silla, yo estoy en otra, yo estoy en la silla eléctrica", subrayó. El mandatario pasará las fiestas de Nochebuena y Navidad recluido en la Quinta de Olivos, donde estará acompañado por su círculo íntimo: su hermana Karina Milei, sus padres y sus perros.