El presidente Javier Milei le brindó una entrevista al periodista Alejandro Fantino y le enseñó cómo realizó el cálculo de inflación del 17 mil por ciento que, según su visión, heredó del exministro de Economía Sergio Massa. Además, prometió más motosierra para el 2025, lo cual significa un mayor ajuste.

"Yo no tengo la culpa de que no sepan hacer las cuentas. La inflación es un proceso exponencial", afirmó Milei, quien no mostró a cámara cómo hizo la cuenta. El exmandatario volvió a destacar que el plan motosierra que lleva adelante brindó sus frutos al conseguir bajar la inflación de los precios mayoristas. Además, aseguró que la economía se encuentra en un proceso de "deflación".

"Yo dije que para parar con la inflación necesitaba cortar la emisión monetaria. ¿Entonces qué hice? Corté la emisión monetaria. De tener 54% mensual mayorista pasamos, según el último dato, a 1,4%. Si le resto la inducida, estoy en deflación mayorista", explicó.

En diálogo con Neura, Milei indicó nuevamente que partió de "un 54% que implicaba 17 mil anual" y que tras el desarrollo del plan económico "la bajamos a 1,4%, que es algo así como 18% anual". El líder de La Libertad Avanza expuso que "si le resto la inflación inducida estoy en 1% negativo, por lo cual viene viajando a 13% deflación anual".

Milei contra Keynes

Luego, mientras defendió la teoría económica del austríaco Friedrich Hayek y cuestionó las del británico John Maynard Keynes. Por esa razón, insistió con su fórmula: "Siempre dije que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario creado por exceso de oferta, ya sea porque sube la oferta o baja la demanda, que lleva a la pérdida de poder adquisitivo del dinero y los precios suben".

"El kirchnerismo controlaba la energía y hacía política populista con eso. Pagaba el déficit fiscal con emisión monetaria. Entonces, la energía era barata", fue la crítica del Presidente a la estructura de precios de la electricidad y el gas durante los mandatos de Cristina Kirchner.

En ese sentido, apuntó contra los consumos de la sociedad: "¿Cuándo ibas a comprar un aire acondicionado comprabas uno de 1.500 frigorías? ¡Dale cagón, comprá uno de 4.500! Entonces, cuando se generó déficit se vino el quilombo de precios. Y ahí mirás el aire acondicionado y temblás de miedo. ¡Obvio! ¿La culpa es tuya? No, la culpa es del hijo de puta que reguló los precios. ¡Invertiste en algo que no tenias que invertir!".