De cara a las elecciones 2025, Macri coincidió con Milei y pidió "poner todas las ideas sobre la mesa"

El ex presidente Mauricio Macri coincidió con el actual jefe de Estado, Javier Milei, quien el último fin de semana dijo que La Libertad Avanza (LLA) y el PRO harán una alianza para las elecciones legislativas 2025 solamente si van "juntos en todo" porque, si no, le harían una "trampa al electorado".

"En función a lo dicho por el presidente Milei 'O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no', acuerdo, porque esa fue siempre mi posición", comenzó el tuit de Macri, quien también pidió "poner todas las ideas sobre la mesa, cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República".

Qué había dicho Milei

En diálogo con Forbes, Milei fue consultado sobre cómo imaginaba el armado político para avanzar con todo su plan 2025, ya que será clave el resultado de las elecciones. “Las elecciones van a ser extremadamente importantes para marcar la velocidad de la reforma. La hicimos de una manera rápida, pero podríamos haberlo hecho muchísimo más rápido”, apuntó. En tanto, planteó: “El dolor que tuvo que soportar el pueblo argentino durante el primer trimestre, si no hubiera sido porque la política empastaba todo, hubiera sido mucho más breve”.

En este marco, el Presidente se refirió a la a alianza con el PRO y confirmó “si va a seguir siendo clave o verá según qué jurisdicción si van juntos o separados”. Admitió que no hizo ese cálculo, pero lo negó rotundamente. “Eso es hacerle trampa al electorado. O vamos juntos en todo o vamos separados. Trampas al electorado, no. Los que estamos del lado de las ideas de la libertad, nos ponemos de este lado. Del otro lado no me interesa porque yo no estoy, no tengo nada que hablar con los kukas", disparó Javier Milei.

Una de las consultoras que acertó el triunfo de Milei dio un sondeo que preocupa al Presidente en CABA

La consultora CB, una de las que acertó el triunfo del libertario en las elecciones presidenciales de 2023, difundió una nueva encuesta de cara a los comicios legislativos del año que viene. En el sondeo, midió la imagen de posibles candidatos en la Ciudad de Buenos Aires, donde se votará senadores y podría darse un escenario de tres tercios.

Para esta encuesta, fueron consultadas 1.079 personas que viven en CABA, con un margen de error del +-3%. Los resultados arrojaron que, en el caso de la elección a senador, Mauricio Macri (PRO) encabeza los resultados con el 27,9%; en segundo lugar está, en caso de que sea candidato, Manuel Adorni (La Libertad Avanza), con el 24,1%, y en tercer lugar está el actual diputado de Unión por la Patria Leandro Santoro, con el 23,3%.