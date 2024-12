El Gobierno encontró su oportunidad única de convertir a Mauricio Macri en un bronce. Es el deseo de hace meses del entorno de Javier Milei. Con el Presidente en niveles de imagen positiva más altos que incluso cuando recién había asumido en diciembre de 2023 y con un estallido económico y social lejos del horizonte próximo, La Libertad Avanza ve con buenos ojos aislar definitivamente al líder del PRO.

Hay una durísima frase que da vueltas en la Casa Rosada en este fin de año áspero en las relaciones de los mileístas con los amarillos. "Le vamos a cumplir el sueño a Cristina de terminar con Macri, así como Alberto nos cumplió el sueño de terminar con el kirchnerismo", afirman mitad en broma mitad en serio en los pasillos de Balcarce 50.

En el Gobierno creen que en 2025 habrá una fuga masiva de dirigentes del PRO hacia La Libertad Avanza. Ya está sucediendo. Patricia Bullrich, el lunes en Casa Rosada, contó a El Destape ese plan para el partido que integra: "Macri puso al partido en la oposición y yo creo que el PRO tiene que estar en el oficialismo".

En el entorno de Milei se envalentonan ante los números en las encuestas que muestran al oficialismo liderando en el distrito donde se juega el partido más importante entre Milei y Macri: la Ciudad de Buenos Aires. "El PRO no existe más, no nos importa más", dice un karinista con énfasis sobre la batalla que se dará en 2025.

De hecho, entre los libertarios se ilusionan con una victoria en CABA contra Macri como candidato a senador. Hay informes dando vueltas que muestran que el líder del PRO le saca hoy apenas un par de puntos a quien sería el candidato a senador de LLA, Manuel Adorni. "Deben ser falsas esas encuestas porque hoy Adorni le gana cómodo a Macri", se agrandan en la Casa Rosada.

Si bien en un momento hubo versiones de que Milei estaría dispuesto a dar la batalla definitiva contra Macri y poner a Bullrich para hacer un mano a mano entre ambos en el ámbito porteño, desde el entorno de la ministra de Seguridad intentan poner el foco en otro lado: "Estaría mal que la discusión sea Macri contra Bullrich el año que viene. La pelea tiene que ser entre nosotros y los que no quieren ir hacia el cambio definitivo", aseguraron a El Destape.

Una integrante clave del PRO que responde a Milei intenta bajar un poco la algarabía que hay en el círculo del Presidente: "Nosotros queremos que Mauricio se integre a las ideas del cambio total o sino se va a quedar solo. Pero también tenemos que entender que tenemos que hacer equilibrio con el Congreso y no podemos permitir que se rompan nuestros bloques en el Congreso".

2024: una amistad tensa con el macrismo

El PRO fue importante en el primer año de Milei. Sin la unidad en el bloque amarillo con Cristian Ritondo a la cabeza que respondió casi todo el año a los pedidos oficialistas, el Gobierno la hubiese pasado muy mal. Habría insistencias de leyes a los vetos del Presidente y se habrían caído la Ley Bases y el DNU 70/2023, pilares del 2024 libertario.

Macri apostó todo el año a ser el salvavidas de Milei cuando haya un estallido social y económico que no sucedió. Esperó hechos que nunca llegaron. En el mientras tanto puso algunas trabas, puso "peros" y generó algún tipo de daño al Gobierno. Pero mes a mes empezó a sufrir desobediencias y desplantes de los propios dentro del Congreso y afuera. Algunos gobernadores amarillos ya coquetean con los libertarios.

Hay una frase clave en el tuit de Macri de anoche cuando le respondió a Milei sobre el deseo del Presidente de "ir en todos lados juntos o sino iremos separados". El expresidente le pide "cumplir con la palabra como nosotros hicimos este año". Es uno de los principales reproches del líder del PRO al mandatario y a su entorno.

En el Gobierno lo supieron todo el año. Pasaban los meses y a Macri no le cumplían en casi nada. No pusieron funcionarios amigos del expresidente, no había más gestión como reclamaba el calabrés, los negocios que impulsaba el expresidente no tenían respuesta y como corolario llegó un tuit del los chicos que responden a Santiago Caputo desde su cuenta llamada "Las Fuerzas del Cuelo" que parece decisión tomada en la Casa Rosada: "Mauricio, no te vamos a dar la hidrovía". En febrero se sabrá si eso sucederá.