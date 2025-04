Arde la interna en el Gobierno: Francos desmintió a Milei y expuso a Santiago Caputo

El jefe del Gabinete, Guillermo Francos, desmintió este lunes los dichos del presidente Javier Milei, quien lo había colocado en un plano inferior al asesor Santiago Caputo dentro del Gobierno, y enfatizó: “Finalmente el jefe de Gabinete soy yo”.

“El Presidente tiene a su asesor Santiago Caputo, con el que consulta muchos temas, pero finalmente el jefe de Gabinete soy yo. Soy yo el que me hago responsable de los actos que firmo”, expresó Francos en declaraciones a Radio Splendid.

El funcionario se refirió de ese modo a las afirmaciones de Milei de la semana pasada, quien en declaraciones periodísticas explicó la forma en la que se toman las decisiones en el Gobierno, y en ese marco puso a Francos, máximo responsable de la administración, por debajo de Caputo, quien es asesor sin cargo oficial.

Consultado sobre por qué Milei lo colocó por debajo de Caputo en la pirámide de decisiones gubernamentales, Francos dijo: “No creo que haya sido esa la intención del presidente. Santiago Caputo es un asesor, pero no tiene firma ejecutiva. Por ahí él (por Milei) confía en Santiago Caputo para que opine”, explicó.

“A mí nunca el Presidente me ha cuestionado ninguno de los temas que le he sugerido”, señaló, y aclaró que la afirmación del mandatario que lo pone por debajo de Caputo “no es una expresión que me moleste para nada”.

Santiago Caputo es considerado parte del "triángulo de hierro" del Gobierno junto con Karina Milei. Pero, a diferencia de la hermana del Presidente, que es secretaria General de la Presidencia, el sobrino del ministro de Economía Luis Caputo no tiene ningún cargo formal, sino que oficialmente es un mero asesor contratado mediante la modalidad de monotributo.

Milei le blanqueó el poder de Santiago Caputo y le bajó el precio a Francos

La semana pasada, en una entrevista con A24, Milei había sido consultado por cómo se genera la toma de decisiones en su gobierno. “Hay una segunda instancia de control político, que es Santiago Caputo. Y el que mete el gancho final soy yo”, colocándolo así por encima del cargo de jefe de Gabinete que ostenta Francos.

En tanto, Milei elogió entonces al propio Francos, pero lo definió como "un ministro que reparte el juego, que distribuye el juego. Entonces, los ministros están muy libres", ubicándolo precisamente en un lugar inferior a Caputo.

Francos ya había tenido un primer cruce con el asesor estrella dos meses atrás, luego de que el asesor interrumpiera la entrevista que Milei estaba realizando con Jonathan Viale tras el escándalo por el caso Libra. "El presidente se enojó por la interrupción de Santiago Caputo en la entrevista antes de que se difundiera. Le pareció una irresponsabilidad que sin acuerdo previo interrumpiera para una estupidez”, dijo en ese momento.

