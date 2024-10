Advierten que los contribuyentes dejarán de pagar a la AFIP: "Esto genera confusión"

La secretaria general de la Unión del Personal Superior de la AFIP Seccional Buenos Aires (Upsafip), Mariana De Alva, aseguró este martes que el anuncio del gobierno de Javier Milei de disolver la AFIP es "un show" que genera "muchísima confusión" y lo ejemplificó con que en redes sociales hay quienes plantean que con esta decisión no pagarán "sus deudas" con el ente recaudador.

"En las redes sociales decían que 'bueno entonces no pago la deuda que tengo con AFIP'. Creo que la confusión está inducida", dijo De Alva en declaraciones a Radio Rivadavia. La representante de los trabajadores del organismo expresó su "zozobra y preocupación" por la medida anunciada ayer por el vocero Manuel Adorni y remarcó que provoca una "expectativa" sin siquiera conocerse sus detalles. "No se entienden este anuncios y que luego no se hagan, además fue de manera inconsulta con los tres gremios que integran la AFIP", detalló.

Además, cuestionó la intención del Gobierno de desvincular a 3155 agentes que -según Adorni- "ingresaron de manera irregular a la AFIP" durante el anterior gobierno. "En la AFIP no sobra nadie, no existen los ñoquis", aseguró De Alva, y agregó que en el organismo hay "4.000 personas menos que hace 5 años y medio atrás".

En ese sentido, recalcó que "lleva mucho tiempo formar bien" a un profesional para que pueda llevar adelante las funciones del ente y criticó que se los califique de "militancia rentada". "No estamos de acuerdo, estamos preocupadísimos. No vamos a tolerar ninguna forma de desvinculación, menos por razones políticas", señaló.

Por otro lado, desmintió que haya empleados que cobren $32 millones, resaltó que esos son "cargos políticos" y destacó que "con toda la furia" los agentes con "mayor antigüedad" y responsabilidades cobran $4 millones. "En general hay sueldos de $2 millones 200 mil. Se dice esto para justificar medidas rimbombantes", apuntó, y explicó que "la AFIP entera no debe haber dormido" tras el anuncio, al que tildó de "irresponsable".

De Alva planteó también que el año pasado hubo una frustrada denuncia por supuestos "ingresos irregulares" a la AFIP, la cual recayó en el juzgado del fiscal Carlos Stornelli. "Resolvieron inexistencia del delito luego de una exhaustiva investigación de los ingresos", puntuó, y detalló que Stornelli "no es un fiscal que se puede llamar kirchnerista".

El Gobierno anunció que la AFIP no existe más y creará un nuevo organismo: habrá miles de despidos

El vocero Adorni anunció que el Gobierno cerrará la AFIP y creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El funcionario detalló que habrá miles de despidos por medio de la reducción de la planta y aclaró que Florencia Misrahi estará a cargo de la nueva dependencia.

"La Oficina del Presidente informa que, en el marco de la reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes, procederá a disolver la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Se creará la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo con estructura más simple, más eficiente, menos costosa y menos burocrática", confirmó el comunicado oficial. Esta medida "reducirá en un 45% las autoridades superiores y en un 31% los niveles inferiores, lo que representa una eliminación del 34% de la estructura actual, generando un ahorro anual de 6.400 millones de pesos", añadió el documento.

Nueva ola de despidos

Asimismo, el Gobierno despedirá a 3.155 agentes que ingresaron "de manera irregular a la AFIP durante el último gobierno kirchnerista, lo que equivale al 15% de la dotación actual", apuntó el documento. Este paso "es imprescindible para desmantelar la burocracia innecesaria que ha obstaculizado la libertad económica y comercial de los argentinos", enfatizó el Gobierno. Por otra parte, como inicio de la gestión de la nueva ARCA, se eliminará la cuenta de jerarquización para los altos cargos, reduciendo el salario de la titular del ente, de aproximadamente 32 millones al monto que percibe actualmente un ministro, rondando los 4 millones.

Lo mismo ocurrirá con los salarios de los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA), que actualmente perciben 17 millones y cobrarán un sueldo equiparable al de un secretario. La creación de ARCA tiene "como objetivo la reducción del Estado, la eliminación de cargos innecesarios, la profesionalización del ente, la destrucción de los circuitos corruptos, y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero, eliminando los privilegios del pasado y optimizando la gestión pública", sostuvo el comunicado.