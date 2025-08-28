Adorni habló de la Andis y no aceptó preguntas: "Espero que la justicia actúe con independencia"

Mientras siguen filtrándose audios del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que la gestión libertaria "espera con ansias que la Justicia actúe con independencia" y que se "esclarezca la situación para todos los argentinos". También insinuó que se trata de una "operación mediática" y terminó su conferencia de prensa sin aceptar preguntas.

"Esta administración espera con ansias que la Justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos. Argentina volvió a tener un año electoral y volvieron a aparecer los ataques violentos, los paros extorsivos y las operaciones mediáticas", dijo Adorni desde Casa Rosada.

En la primera mención oficial al escándalo de las coimas, el vocero presidencial desligó al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y a su primo y subsecretario de Gestión Institucional de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem. "Tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vinculo alguno con las contrataciones de la Andis, no es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a dos semanas de las elecciones en provincia de Buenos Aires", señaló.

Al finalizar su presentación, Adorni anunció que no responderá preguntas de los periodistas acreditados en Casa Rosada porque debía asistir este mediodía a un evento de Milei junto a empresarios, organizado por el Consejo Interamericano del Comercio y la Producción (Cicyp). "Les pido disculpas, no me abro a preguntas simplemente porque sino no llego a donde en este momento arriba el presidente para dar su discurso. Me comprometo a compensarlo en la próxima con preguntas adicionales", sostuvo.

Dos detenidos tras la recorrida de Milei

Por otro lado, el vocero también se refirió a la frustrada caravana del Presidente por la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora, donde recibió insultos y agresiones por parte de vecinos que se agruparon para cuestionarlo por el ajuste económico de su gestión y por los polémicos audios del extitular de Andis, Diego Spanguolo. "Dos personas se encuentran detenidas y a disposición de a la justicia por atentar contra el presidente y su comitiva durante su actividad en Lomas de Zamora", señaló.

En esa línea, Adorni aprovechó para resaltar que el mandatario "se encuentra en excelente estado de salud" y que "pese al ataque recibido se encuentra normalmente trabajando en Olivos".