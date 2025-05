La madre de un niño de 12 años con autismo denunció que el director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, la culpó por tener "un hijo con discapacidad" y corrió al Estado de cualquier tipo de responsabilidad. También contó que el funcionario criticó que exista un certificado de discapacidad que permite estacionamiento libre y peaje gratuito.

“A mí lo que más me dolió de la reunión con Spagnuolo fue que me diga ‘Si vos tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado'”, dijo Marlene Spesso en diálogo con la plataforma Gelatina. Durante el reportaje, Marlene -la madre de Ian Moche, un niño de 12 años con autismo- dio detalles de la reunión que mantuvo con el funcionario titular de ANDIS, un organismo que sigue sumando polémicas y repudios durante la gestión libertaria.

Su hijo Ian, que también estuvo presente en el encuentro con el funcionario, reveló que Spagnuolo se atrevió a cuestionar los beneficios que tienen aquellos que adquieren un certificado de discapacidad. "Que diga que los derechos adquiridos no son adquiridos. A nosotros nos costó mucho lograr esos derechos. Nos hizo un cuestionamiento que fue, literalmente, '¿porque yo tengo que pagar peaje y ustedes no?'", comentó Ian.

En ese momento, su madre continuó el relato. "'¿Por qué vos no pagas peaje y yo sí? ¿Por qué vos no pagas estacionamiento y yo sí?'", agregó Marlene sobre las críticas a derechos adquiridos que planteó Spagnuolo. Frente a eso, ella le retrucó con la cantidad de veces que debe moverse por la ciudad para realizar tratamientos que necesita su hijo. "Mi respuesta fue '¿Cuántas veces vos vas a hacer una terapia, no?'", deslizó.

El activista autista que quiere reclamarle a Milei

Ian Moche, con apenas 12 años, enseña sobre su autismo como forma de militar “un mundo más amigable”. Le preocupan los recortes y modificaciones en leyes de salud mental y discapacidad de introducidas por el gobierno de Javier Milei y se ofrece a juntarse con el Presidente para buscar mejores alternativas. “Me gustaría que nos escuché y poder pensar en un mundo mejor”, le contó a El Destape.

“Vivimos de por si en un mundo hermoso, al que no hay que cambiarle nada. Lo que tenemos que hacer es cambiar la sociedad. Si transformamos las personas, para poder vivir en un lugar más claro y amigable, tal vez podamos llegar al objetivo de hacer un planeta mejor para todos, no solo para los autistas o neuro divergentes, para todos. Porque todos lo necesitamos”. Ian tiene una claridad que por momentos supera la de cualquier interlocutor. Hace dos que llamó la atención en redes sociales y medios convencionales con un sueño tan simple como urgente: “Vivir en un mundo más amigable”.