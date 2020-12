La Senadora Nacional por la provincia de Tucumán, Silvia Beatriz Elías de Pérez, volvió a mostrarse en contra de la despenalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) mientras se da el debate en la Cámara de Diputados en busca de la media sanción para luego ser tratado en el Senado. A través de un mensaje en redes sociales expresó que "el aborto pone a la Argentina ante el mayor genocidio universal".

Más allá de la atroz y repudiable frase, comparando el derecho a decidir con un exterminio sistemático y deliberado, la integrante del bloque de la Unión Cívica Radical, que se proclama "defensora de la vida", dejó una extensa carta en su Twitter para expresar, nuevamente, su postura anti-derechos. El comunicado está firmado por los senadores y las senadoras Pablo Daniel Blanco, Belén Tapia y Alfredo Luis De Angeli y las diputadas Carmen Polledo y Victoria Morales.

En el extenso texto, expresan de forma insólita: "Estamos alarmados y preocupados por las palabras del Ministro de Salud de la Nación, que con mucha liviandad, admite que el aborto es genocidio y a la vez expresa su posición a favor del mismo". Y se preguntan de manera increíble: "¿Qué se está discutiendo entonces en el Congreso de la Nación Argentina? ¿Una ley de genocidio?".

A su vez rechazan "enérgicamente" que "la casa del Pueblo se preste para seguir discutiendo lo indiscutible" ya que, según los dirigentes anteriormente nombrados, "no se puede discutir quién vive y quién no". En este contexto, remarcan: "No podemos tolerar que quieran confundir a toda la sociedad que cualquier ley puede ser considera y discutida. La vida no se debate, se defiende".

En la carta, Elías de Pérez y compañía disparan fuertemente contra Ginés González García, que busca a través de esta ley ampliar los derechos y libertades de las mujeres: "Que el propio Ministro de Salud de la Nación, afirme que 'Acá no hay 2 vidas como dicen algunos, acá claramente es solo una vida y lo otro es un fenómeno. No está bien correctamente utilizado. Si no fuera así, estaríamos ante el mayor genocidio universal' demuestra cabalmente lo que piensan y el espíritu de la ley que se pretende aprobar". Y suman: "Ya no ocultan las verdaderas pretensiones".

Por último repudian el concepto de "fenómeno" ya que es "utilizado para referirse, nada más ni nada menos, a la persona más inocente e indefensa del mundo", remarcando que tienen como principal deber "defender la vida de los más vulnerables". Ante esto exigen "la inmediata renuncia del Ministro de Salud" por proponer un "genocidio como ley" en Argentina. Y sentencian de forma inconstitucional: "Que se suspenda el tratamiento del aborto en el Congreso de la Nación por ser absolutamente inmoral pretender seguir discutiendo qué vida vale".

El mensaje completo: