Interna entre estatales: Aguiar desafió a Andrés Rodríguez y le pidió hacer un “paro conjunto”

El secretario general de ATE Nacional Rodolfo Aguiar desafió al referente de UPCN Andrés Rodríguez y le pidió hacer un “paro conjunto” en la administración pública nacional. Luego de que Rodríguez cuestionara a Aguiar por mostrarse combativo pero no obtener mejoras para los ingresos de los estatales, el líder de la Asociación de Trabajadores del Estado instó al líder de Unión del Personal Civil de la Nación a que “reflexione” y “se sume a la pelea” para “romper el techo salarial”.

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“Si eso sucede, tal vez los resultados que se obtengan sean distintos”, consideró Aguiar en un comunicado de prensa. Pese al tono conciliador, el gremialista no perdió oportunidad de recordar el pasado “oficialista” del dirigente de UPCN. “Está preocupado porque fue oficialista con todos los gobiernos, pero en el fondo sabe que con Milei es distinto porque, cuando caiga Milei, él también va a caer y será su derrumbe definitivo”, vaticinó el dirigente de ATE.

El dirigente de UPCN había cuestionado a Aguiar en declaraciones radiales por "hacerse el combativo y no obtener mejoras salariales". Ante esa chicana, Aguiar respondió: “Si convocamos juntos a una huelga en el Estado Nacional, en las provincias y municipios, entonces podremos saber si son los trabajadores los que no están dispuestos a luchar como dice Rodríguez o, en realidad, es UPCN la funcional al Gobierno por aceptar recurrentemente sus migajas”.

“La réplica de un dirigente que reconoce que todos los sectores están perdiendo poder adquisitivo en las paritarias no puede tener como respuesta quedarse durmiendo la siesta en su casa”, sostuvo Aguiar sobre la actitud de Rodríguez.

Según destacaron desde ATE, en la última paritaria, el Gobierno ofreció un 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, además de una suma fija de $80.000 no remunerativa por única vez para el último mes del año. Además, desde que asumió Javier Milei, el poder de compra de los estatales cayó más de un 44% en todo el país, producto de las sistemáticas paritarias aceptadas por UPCN y rechazadas por ATE.

En este marco, los estatales realizaron movilizaciones y jornadas nacionales de lucha en todos los ministerios y organismos públicos durante la gestión del gobierno libertario para exigir mejoras en rechazo a los despidos, por mejoras en las condiciones laborales y aumentos salariales.