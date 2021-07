Elecciones 2021: con el antecedente Bullrich, Juntos por el Cambio intentará la unidad en todas las provincias

Se reunió la mesa nacional con la mirada en distritos clave. El intento de acuerdo en Buenos Aires y las internas en Córdoba y Santa Fe.

El renunciamiento de Patricia Bullrich buscó marcar un camino a seguir para intentar evitar internas en provincias en las que todavía Juntos por el Cambio no logró la unidad, como Córdoba, Santa Fe y el camino a un acuerdo en Buenos Aires, distrito donde todo indica que habrá, al menos por ahora, una PASO entre el radicalismo y el PRO de cara a las elecciones 2021. Para eso, se encontraron en una mesa nacional virtual reducida que la volvió a tener presente a la ex ministra pero no a María Eugenia Vidal, que no se conectó. El objetivo, lograr el consenso de los tres aliados (incluye la Coalición Cívica) con la participación del Peronismo Republicano de Miguel Ángel Pichetto.

Lejos de los pases de factura y filtraciones del viernes, el encuentro arrancó con un chiste. Hace unas semanas, sin Mauricio Macri presente, bromearon sobre el ex presidente y aseguraron que pegó el faltazo porque era hora de mirar Netflix. Esta vez, con su participación y la de Bullrich, decidieron charlar sobre el uso de la bicicleta. ¿El motivo? La presidenta del PRO llegó en un rodado a un bar de Palermo para encontrarse el domingo, sólo para la foto, con Horacio Rodríguez Larreta luego de que el jefe de Gobierno porteño lograra arribar al acuerdo clave: que la ex ministra siga conduciendo el partido y se ausente de toda lista electoral este año. De este modo, con dos gestos, buscaron mostrar un clima de calma interna.

La reunión mostró el problema que deberán resolver en menos de tres semanas: divisiones en provincias clave. En esta ocasión, decidieron no verse de forma presencial en Palermo sino hacerlo de forma virtual a las 9 de la mañana y con una duración de menos de una hora. Estuvieron presentes el diputado y presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo; el jefe del interbloque de JxC en la Cámara Baja, Mario Negri; el senador Martín Lousteau; un Mauricio Macri que participó desde la cómoda tarde madrileña; Horacio Rodríguez Larreta desde el auto; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro; una Bullrich concentrada en el 2023; el diputado de la CC, Juan Manuel López; y la diputada provincial por ese espacio, Maricel Etchecoin.

En un primer momento, decidieron no salir con una postura conjunta en un comunicado, algo que dejaron de lado por una cuestión de prolijidad. "Durante el encuentro se repasaron los avances en la tarea para que JxC esté presente en todo el país, lo hecho en los distritos donde aún queda trabajo por hacer para consolidar la alianza, así como lo realizado en aquellos en los que se trabaja para ampliar, incorporando a partidos provinciales y los candidatos independientes", informaron.

"El objetivo central está puesto en consolidar la unidad de los tres partidos en cada una de las provincias y en las jurisdicciones en las que está presente con la participación del Peronismo Republicano". Ese trabajo va a estar a cargo de una comisión que integrarán presidentes y miembros de cada partido: en el caso de la UCR, Alfredo Cornejo estará acompañado por el senador Luis Naidenoff; el PRO liderado por Patricia Bullrich tendrá el apoyo de Eduardo Macchiavelli (secretario general del partido y uno de los hombres de extrema confianza de Larreta); y en el caso de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro junto a Maricel Etchecoin.

La comisión tendrá reuniones semanales cuyos resultados deberá reportar a la mesa nacional de Juntos por el Cambio para que la alianza sea "lo más competitiva posible". Por seo, se ratificó la voluntad de continuar trabajando por la unidad y, más allá del buen clima, se abrió la puerta que mostró el fuego de rupturas provinciales.

La interna en Buenos Aires

En Buenos Aires, Jorge Macri sigue con la pretensión de participar de la interna con Diego Santilli por el larretismo y Facundo Manes por el radicalismo, de hecho se lo expresó a Bullrich el sábado, en una reunión que mantuvieron antes de la difusión del renunciamiento de la presidenta del PRO. El intendente y primo de Mauricio se encuentra este mediodía con Larreta a puertas cerradas y se descarta un apartamiento del jefe comunal. Pero no saldrá barato. Otro de los frentes bonaerenses estará concentrado en filtrar a Gustavo Posse, de San Isidro, o ver cómo lo acomodan para reducir la diversificación de boletas. Posse fue el contrincante del actual titular del radicalismo provincial, Maximiliano Abad, que acompaña la postulación del neurocientífico.

La interna en Santa Fe

Santa Fe tampoco plantea un escenario sencillo. Federico Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO, quiere ser el que encabece la lista de senadores nacionales y ya tuvo sus fotos con Macri, Bullrich y Larreta, que se hizo desear un poco más. El espacio pudo generar una alianza con un importante sector del radicalismo provincial pero no con el socialismo. Pero desde la UCR local ven a otras figuras, como Roy López Molina, como el nexo con el PRO. Alguien a quien califican como más dialoguista que Angelini.

La interna en Córdoba

En Córdoba la situación no está calma tampoco. El PRO quiere a Luis Juez como candidato para el Senado pero la UCR no quiere quedarse sin referentes en la Cámara Alta y empujan una candidatura de Mario Negri que está cómodo en Diputados. Si bien nadie sabe qué podría hacer, el apoyo del partido debería ser unánime. Mientras tanto, Rodrigo De Loredo, con la banca de Lousteau, quiere postularse a diputado en una batalla con Ramón Mestre. Todavía no se descarta la unidad, pero alguno debería quedar afuera.

A fin de cuentas, las encuestas seguramente mandarán y ahí mide mejor el actual presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara que preside Sergio Massa. Según sondeos provinciales, la fórmula de Negri senador, De Loredo o Mestre diputado se impondría por sobre la de Juez senador, Gustavo Santos diputado. Si bien con cualquier tándem Cambiemos ganaría en la provincia, uno encabezado por el diputado garantizaría la renovación de las cinco bancas que ponen en juego este año, con la posibilidad de sumar una sexta.

Si bien consideran que en Buenos Aires están cerca de un acuerdo para llegar a una PASO entre Santilli y Manes, más allá de que algunos especulan con una lista de unidad que subordine el PRO al radicalismo (algo que niegan ambos sectores), las otras provincias son las que preocupan y en las que buscarán encarrilar las diferencias bajo un contexto distinto al de la semana pasada: Bullrich se bajó y si ella lo hizo, otros deberían hacerlo.

El renunciamiento no fue gratuito. No sólo muchos simpatizantes cambiemitas usaron las redes sociales para quejarse y repudiar el acuerdo de escritorio sino que también decidieron no votar a Vidal, en caso de que se postule, y poner en el sobre la boleta de Ricardo López Murphy. El ex ministro jugará dentro de Juntos por el Cambio y será una suerte de filtro para evitar fugas más derechistas hacia otros espacios o, incluso, hacia el voto en blanco.