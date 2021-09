Insólita afirmación de un jefe de la CGT: "Hay pocas mujeres con vocación de participar en sindicatos"

Uno de los jefes de la CGT sostuvo que el motivo de que los sindicatos tengan pocas mujeres como líderes es la "poca vocación".

El cosecretario general de la CGT, Carlos Acuña, afirmó que la poca participación de mujeres en las cúpulas de los sindicatos se debe a que tienen "poca vocación" y sostuvo que no hay impedimento para que formen parte de una lista. Además enfatizó en decir que nadie del gobierno les pidió que haya paridad de género en los cargos de la CGT.

"Porque por ahi no es la misma vocación, no hay tanta vocación por parte de las mujeres para ser parte de un sindicato, para ser parte de una lista. Por ejemplo son muy pocas las mujeres que lideran un sector del movimiento obrero para ser secretarias generales. Creo que es la falta de incentivación", afirmó Acuña en la AM750.

El dirigente sindical negó que haya un problema estructural que bloquea la participación de las mujeres en el movimiento obrero. "No estuvo prohibida la participación de las mujeres en el movimiento obrero. No lo estuvo nunca. Que sea que ellos no tengan la vocación de participación es una cosa, pero la vocación nace de uno mismo. No es algo que le digamos a un sector que no puedan formar una lista, se da así por vocación", enfatizó.

Acuña cuestionó la "poca" participación del sindicalismo en la lista del Frente de Todos

El referente de la CGT dio detalles de la reunión que mantuvo con el presidente Alberto Fernández y contó que le reprochó que en las listas de candidatos del Frente de Todos haya poca representación de los sindicatos.

"La CGT no fue tenida en cuenta en el armado de listas y se lo dije a Alberto Fernández en buenos términos", afirmó Acuña. "Con todo el respeto que me merece el compañero Palazzo fue puesto no por la CGT, sino por el poder político como político. Creo que va a defender los intereses de los trabajadores, pero la CGT no fue invitada a proponer ningún nombre".

Pese a las críticas por el armado de listas, Acuña sostuvo que apoyarán al Frente de Todos en la elección legislativa. "Ellos llevaban dirigentes gremiales que ellos habían elegido y está bien, pero no es para el movimiento obrero lo que se esperaba".

El dirigente gremial sostuvo que no hay cortocircuitos entre La Cámpora y la CGT porque tienen una búsqueda común que es el bienestar de los trajadores. "Estamos de acuerdo con que se dialogue para que se apoye el proyecto que conduce el compañero presidente", argumentó.