Alberto Fernández habló sobre la inflación y pidió "anclar" el precio de los alimentos

El Presidente volvió a reclamarle a los empresarios que "cedan" pero también le habló a Camioneros y pidió que "encuentren un punto de acuerdo".

En medio de la persistencia de la inflación y de la discusión por la implementación del plan de "Precios Justos", el presidente Alberto Fernández pidió este jueves "anclar" los precios de los alimentos e instó a los empresarios a "reflexionar" y "ceder".

"Lo que todos deben entender, sobre todo los que ofrecen productos y sobre todo los que ofrecen alimentos, es que hay que anclar esos precios en algún momento. Ha habido un crecimiento que no tiene explicación", señaló Fernández en diálogo con el canal C5N. En ese sentido, tomó el lema de los empresarios en el Coloquio de IDEA de la semana pasada y pidió: "Como bien dijeron muchos empresarios en IDEA, hay que 'ceder para crecer'. Ceder no es perder, ceder es ponerse en el lugar del otro". Al respecto, reconoció que hasta ahora los empresarios "no han cedido, y lo peor es que muchos acumularon grandes ganancias".

Esta semana, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, adelantó que el futuro programa "Precios Justos" abarcará entre 1.500 y 2.000 productos que contarán con el precio impreso en sus envases, aunque luego este punto fue puesto en duda por los empresarios.

Alberto habló sobre la paritaria de Camioneros

Aun así, envió el mismo mensaje para los trabajadores. "Todos debemos hacer nuestro aporte. El Estado, los empresarios, los que trabajan. El esfuerzo no es que ganen menos sino que sigan generando puestos de trabajo y los sueldos sigan ganándole a la inflación", afirmó. Acto seguido, se refirió directamente a la paritaria de Camioneros, luego de que la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, les pidiera "pensar en el bienestar general". Tras señalar que conoce "las responsabilidades de Hugo y Pablo Moyano" y considerar que "van a encontrar un punto de acuerdo (con la patronal)", agregó que la intención es que "los salarios no se atrasen respecto a la inflación".

Alberto Fernández se refirió a la polémica con Walter Alfa en Gran Hermano

Por otra parte, el jefe de Estado rompió el silencio tras las difamaciones del participante Alfa en el programa Gran Hermano de Telefe. "Si el que ataca es una persona importante o un energúmeno, yo voy a reaccionar de la misma forma", afirmó el mandatario. Y respaldó a su vocera: "Cerruti expresó lo que yo pienso".

“No me voy a quedar callado cuando me agredan”, arrancó Alberto. En la noche del miércoles, la portavoz se comunicó con autoridades del canal Telefe y con quienes organizan el programa Gran Hermano para desmentir a Walter Alfa, según pudo saber El Destape.

“El Presidente es una persona honrada”, se defendió Fernández. “Sea quien sea el que lo diga, yo me voy a defender”, dijo. "Nunca he participado en hechos de corrupción y si me cuestiona alguien importante o un energúmeno me da lo mismo, voy a reaccionar de la misma manera. No me voy a quedar callado cuando me agredan con cosas que no tengo nada que ver", cerró el tema.