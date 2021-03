Máximo Kirchner: "Macri no bajó el impuesto a las ganancias por una decisión política" El jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, cerró la participación en Diputados con un discurso en el que cargó contra el ex presidente Mauricio Macri y lo responsabilizó de haberle mentido a los argentinos para ganar el ballotage. "No fue una locura, un error ni una promesa política", aseguró.

28 de marzo, 2021 | 10.08 "No fue una locura, un error ni una promesa política", aseguró. En el cierre de la sesión en la Cámara de Diputados, que finalmente le dio media sanción a la modificación del impuesto a las Ganancias, el jefe de bloque del Frente de Todos cargó contra Mauricio Macri. Máximo Kirchner aseguró que el ex presidente de la República Argentina le mintió a los argentinos y prometió bajar el impuesto a cambio de ganar el ballotage contra Daniel Scioli. El dólar blue cae: ¿Por qué no bajan los precios? De forma efusiva, Máximo sostuvo: “No fue una locura, un error ni una promesa política. Fue una decisión política que tenía que ver con mentir, con la ayuda de algunos medios de la Capital que fueron comprando y otros del interior como propagadores de esa mentira”. MÁS INFO Impuesto a las Ganancias Diputados dio media sanción a la modificación en Ganancias “El ballotage se define por 678.774 votos. ¿Cuántos trabajadores se pudieron haber ilusionado, que creyeron en la palabra de Macri con todos los medios de comunicación como patovicas infaltables? En ese momento estaban alcanzados por el impuesto a las ganancias 1.119.000 trabajadores, el doble de la diferencia que se obtiene en el ballotage. Ese punto y medio de ventaja en un ballotage después desata también una forma de gobierno”, agregó Máximo Kirchner. Por otra parte, el diputado enfatizó en el destrato que el gobierno de Cambiemos tuvo para con la (entonces) oposición encabezada por Cristina Fernández de Kirchner: “El trato que ha tenido Fernández con la oposición ha sido mejor que el que tuvo Macri con nosotros, incluso mejor que el partido radical tuvo dentro del propio gobierno de Mauricio Macri. Tanto que quiere afiliar a Perón y no habla de Yrigoyen ni de Alem. Si le mencionan a Karakachof piensa que es el 9 del Spartak de Moscú, ustedes saben de quién estoy hablando”. MÁS INFO Impuesto a las Ganancias Cafiero cruzó a Macri por ganancias: "No cumplió" Para Máximo, el no bajar el impuesto a las Ganancias fue una "decisión política" de Macri “Fue una decisión política, porque no cobrar el impuesto implicaba dejar de recaudar 60 mil millones de pesos. A plata de hoy estaríamos hablando de 420 mil millones de pesos. Era imposible, por eso no pudo haber errores técnicos tan grandes. Hubo una decisión política de ganar una elección como fuera. Hay una segunda decisión política, porque pudiendo cumplir al menos en parte aquella promesa de campaña, el gobierno decide eliminar las retenciones del maíz y de trigo. Hubo una decisión de beneficiar al sector más poderoso y concentrado en la Argentina y favorecer sus exportaciones”, analizó el jefe de bloque del Frente de Todos. En tanto, finalizando su discurso, Máximo Kirchner enalteció a Alberto Fernández y lo diferenció del ex presidente Mauricio Macri: “Alberto, a diferencia de Cristina, es una persona que dialoga. Ahora el diálogo es una debilidad. La expresidenta tiene otros medios. Este presidente es un presidente que busca dialogar y que los ha convocado siempre. A diferencia de Macri, que la persiguió y buscó suprimirla”. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN LA FERIA DE EL DESTAPE ►