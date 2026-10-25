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Libertad de Expresión

IDEA defendió la libertad de prensa y exigió un debate sin agravios tras los ataques de Milei

La entidad empresarial cuestionó las descalificaciones contra periodistas y llamó a promover el diálogo, la pluralidad de opiniones y el respeto democrático, luego de las nuevas críticas del Presidente por la causa $LIBRA.

25 de octubre, 2026 | 13.15
IDEA defendió la libertad de prensa y exigió un debate sin agravios tras los ataques de Milei

El Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) expresó su preocupación por los recientes ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y medios de comunicación, tras el sobreseimiento del mandatario en la causa $LIBRA. A través de un comunicado titulado “Promover un debate público basado en el respeto y la responsabilidad”, la organización defendió la libertad de prensa y reclamó que las discusiones públicas se desarrollen sin agravios ni descalificaciones.

En ese sentido, IDEA sostuvo que “la libertad de prensa y el respeto por las ideas, aun cuando existan diferencias, son pilares fundamentales de la convivencia democrática”. Asimismo, advirtió que “quienes fueron elegidos para gobernar deben actuar con responsabilidad y contribuir a un debate público respetuoso”, al tiempo que remarcó que “los agravios a periodistas en el ejercicio de su función contradicen ese deber”.

La entidad, que representa a unas 600 empresas que generan en conjunto el 50% del producto bruto interno y del empleo privado del país, vinculó su pronunciamiento con el contexto económico y social argentino. Por ello, insistió en la importancia de sostener un debate basado en “el respeto, la tolerancia y la responsabilidad”, especialmente en un escenario en el que la ciudadanía realiza esfuerzos para alcanzar la estabilidad y el desarrollo.

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El pronunciamiento se produjo luego de que Milei volviera a cuestionar al periodismo por la cobertura de la causa $LIBRA. Durante una cena organizada por la Fundación Faro, el viernes por la noche, el Presidente criticó a distintos periodistas y medios, y cuestionó las denuncias y publicaciones relacionadas con el caso. En ese marco, preguntó: “¿Y ahora quién me compensa por un año, ocho meses y nueve días de calumnias e injurias que quisieron manchar mi buen honor?”.

Además, el mandatario afirmó que sus adversarios habían intentado desestabilizar a su Gobierno y aseguró: “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron porque somos honestos y estamos limpios”. Durante su exposición, también apuntó contra Carlos Pagni, Hugo Alconada Mon, Natalia Volosin y Paulino Rodríguez, a quienes cuestionó por la información difundida sobre el caso.

El ataque de Milei al periodismo y los medios

Las críticas continuaron el sábado, cuando, en una entrevista con Radio Mitre, Milei acusó al diario La Nación de llevar adelante una supuesta operación en su contra y anticipó que evaluaría acciones legales contra periodistas y medios de comunicación. No obstante, aclaró que cualquier eventual presentación judicial debía ser analizada previamente con sus abogados.

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Frente a esta escalada de cuestionamientos, IDEA no fue la única organización en manifestar su preocupación. También se pronunciaron la Academia Nacional de Periodismo y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que expresaron su rechazo a los agravios contra trabajadores de prensa.

 

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