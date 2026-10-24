Fuerte repudio contra Milei por pedir "hoguera" para periodistas

El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) repudió las expresiones del presidente Javier Milei contra periodistas, luego de que los calificara de "hijos de puta" y pidiera que sean "quemados en la hoguera". La entidad advirtió sobre una "escalada sin precedentes" en el discurso presidencial y exigió que "cese de inmediato" la estigmatización de la prensa.

{{{htmlAmp}}}

El episodio ocurrió este viernes por la noche durante un acto en la Fundación Faro, donde el mandatario acusó con nombre y apellido a Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin y Luis Novaresio.

"Sepan que los hijos de puta en Argentina no van a tener piedad. Tener piedad con los hijos de puta es ser injusto con los buenos. Y acá a los buenos les tiene que ir bien. Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta", dijo Milei.

Sus declaraciones se dieron horas después de que se conozca su sobreseimiento en la causa Libra, que lo llevó a escribir en sus redes sociales un mensaje similar contra los mismos periodistas. El Presidente los tildó de "ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones" por hacer una cobertura periodística de la causa.

Para Fopea, apelar a la figura de la hoguera constituye "un salto cualitativo en la hostilidad oficial hacia la prensa” y advirtió que ese lenguaje "legitima la violencia contra quienes informan y expone a los colegas señalados a riesgos concretos frente a terceros". "El Estado tiene la obligación de proteger a los periodistas, no de convertirlos en blanco", señaló la entidad en X.

La organización aclaró que respeta las decisiones judiciales y no se pronuncia sobre el fondo del expediente, pero remarcó que el sobreseimiento "no convierte en falsa" la cobertura de una investigación que durante más de un año y medio involucró al Presidente, a su hermana y a otros funcionarios.

Sus otros ataques

Fopea también recordó que recientemente Milei insultó a otros periodistas como María Eugenia Duffard, Jesica Bossi, Fernán Saguier, Joaquín Morales Solá, Jorge Liotti y descalificó en Madrid a la cronista española Julia Molina.

Además, convocó a dirigentes políticos, legisladores e instituciones del país a pronunciarse "sin ambigüedades" sobre el tema y exigió al Presidente que "cese de inmediato la estigmatización".

"La libertad de prensa no es un privilegio del sector, sino una garantía para toda la ciudadanía", concluyó.