Massa se reunió con rectores y alertó sobre la crisis de las universidades públicas

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió este miércoles con rectores y rectoras de universidades nacionales en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para analizar la crisis presupuestaria del sistema universitario, afectado por el ajuste del Gobierno de Javier Milei y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante el encuentro, el exministro de Economía defendió el papel de la educación pública como herramienta de movilidad social y reclamó recuperar a los docentes e investigadores que abandonaron el país.

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"La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante", sostuvo Massa durante la reunión. En esa línea, afirmó que la universidad pública representa "una herramienta fundamental para el desarrollo argentino" y planteó que su defensa constituye "una responsabilidad del conjunto de la sociedad".

El ajuste universitario y la pérdida salarial

Durante la reunión, las autoridades universitarias analizaron el impacto del recorte presupuestario sobre el funcionamiento de las instituciones educativas. Según los datos difundidos en el encuentro, las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6% desde diciembre de 2023, mientras que los salarios de docentes y no docentes perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.

La situación también afecta a los estudiantes, por la falta de actualización de las becas, y a las propias instituciones, que enfrentan la paralización de obras de infraestructura que estaban en ejecución. El deterioro de los ingresos y de las condiciones de trabajo se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre el Gobierno nacional y la comunidad universitaria.

En ese escenario, Massa advirtió sobre las consecuencias del ajuste en el sistema científico y educativo. "Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país", afirmó, y agregó que la Argentina necesita "recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo".

Las declaraciones se inscriben en una discusión más amplia sobre el papel del Estado en el financiamiento de la educación superior. Las universidades sostienen que la pérdida de recursos compromete tanto sus actividades académicas y de investigación como su capacidad para garantizar el acceso a la formación profesional.

¿Qué rectores estuvieron presentes en la reunión con Sergio Massa?

Del encuentro en la Universidad Nacional de San Martín participaron autoridades de distintas universidades nacionales de todo el país. Entre los presentes estuvieron:

Mónica Biasone , Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP).

Pablo Domenichini , Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB).

Jaime Perczyk , Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR).

Anselmo Torres , Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

Carlos Greco , Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Rubén Soro , Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Marcelo Aba , Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Germán Pinazo , Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

Alejandra Zinny , Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

Guillermo Tamarit , Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

Jerónimo Ainchil , Universidad Nacional de San Antonio de Areco (UNSADA).

Carolina Farías , Universidad Nacional del Delta (UNDelta).

Walter Panessi , Universidad Nacional de Luján (UNLU).

Arnaldo Medina , Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).

Pablo Yanibelli, Universidad Nacional de Río Tercero.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario

Otro de los ejes del encuentro fue el incumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue sancionada por el Congreso y ratificada con una mayoría agravada, pero el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla, según el planteo de las autoridades universitarias.

A través del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades recurrieron a la Justicia y obtuvieron una medida cautelar que obliga a actualizar los salarios y las becas estudiantiles. Esa resolución fue ratificada por la Corte Suprema, aunque las instituciones denuncian que el Gobierno todavía no cumplió con lo dispuesto.

Además, en primera instancia se declaró inconstitucional el decreto mediante el cual el Ejecutivo frenó la aplicación de la ley. La disputa judicial profundizó el conflicto entre las universidades y la administración de Milei, en medio de los reclamos por una recomposición presupuestaria.