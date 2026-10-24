A un año de las elecciones presidenciales 2027, una nueva encuesta pone en duda la reelección de Javier Milei. El estudio de la consultora Afiches, que midió hipotéticos ballotages contra siete adversarios, muestra que el Presidente pierde frente a Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof, y que su caudal de votos tiene un techo que no logra perforar.

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El dato central de la nueva encuesta es contundente: Milei obtiene entre 31% y 36% frente a cualquier rival. Según la propia consultora, lo que cambia en cada escenario no es su caudal, sino el adversario.

Ese techo coincide con la evaluación de su gestión. El 52% la califica de manera negativa, con un 34% que la considera muy negativa, mientras que el apoyo se ubica en el 38%. Un 10% no sabe. La cifra queda muy lejos del 55,6% con el que Milei ganó el ballotage de 2023.

Los tres duelos que pierde

Sobre el total de la muestra, los resultados frente al peronismo son estos:

Cristina Fernández 39% - Milei 36% (ventaja de 3 puntos)

(ventaja de 3 puntos) Sergio Massa 38% - Milei 34% (ventaja de 4 puntos)

(ventaja de 4 puntos) Axel Kicillof 37% - Milei 35% (ventaja de 2 puntos)

Cuando se toman solo los votos que eligen un candidato, el resultado se repite de manera idéntica en los tres cruces: 52% a 48% a favor del peronismo.

La consultora aclara que esa diferencia de cuatro puntos se encuentra dentro del margen de error, por lo que los tres escenarios deben leerse como una paridad con ventaja peronista y no como un resultado cerrado.

Contra quiénes gana

El Presidente se impone en los otros cuatro escenarios medidos:

Myriam Bregman : Milei 35% - Bregman 30%

: Milei 35% - Bregman 30% Juan Schiaretti : Milei 31% - Schiaretti 24%

: Milei 31% - Schiaretti 24% Jorge Brito : Milei 32% - Brito 16%

: Milei 32% - Brito 16% Dante Gebel: Milei 31% - Gebel 14%

Pero hay un detalle clave: en esos duelos Milei no crece. Su caudal se mantiene en el mismo rango. Lo que aumenta es la proporción de personas que no elige a ninguno de los dos, que llega al 52% frente a Brito y al 55% frente a Gebel.

Los “No polarizados”, la llave de 2027

El informe pone el foco en un grupo decisivo: los “No polarizados”, aquellos que en cada ballotage responden que no saben a quién votarían, que votarían en blanco o nulo, o que no irían a votar.

En los tres duelos contra el peronismo, el electorado se reparte así:

31% elige siempre a Milei

elige siempre a Milei 28% elige siempre al candidato peronista

elige siempre al candidato peronista 37% no está polarizado en al menos uno de los tres duelos

Dentro de ese 37%, un 19% depende del candidato, un 18% no elige a nadie en ningún duelo y un 4% cambia de bando según el rival.

Es decir: el núcleo duro de Milei y el del peronismo están prácticamente empatados, y la elección se definirá en ese segmento intermedio.

Un voto opositor que no está consolidado

El estudio advierte que ese universo no es homogéneo. Entre los que dependen del candidato, el 74% evalúa mal la gestión de Milei. Pero entre quienes no eligen a nadie, el cuadro es más difuso: 41% negativa, 27% positiva y 31% que no opina.

La conclusión de la consultora es que no se trata de un voto opositor consolidado, sino de un electorado en disputa.

La fuga de los votantes de 2023

El dato más preocupante para el oficialismo aparece entre quienes lo votaron en la primera vuelta de 2023. El 26% hoy no elige candidato en al menos uno de los tres ballotages contra el peronismo. Solo el 65% lo vota en todos los escenarios.

Casi ninguno se pasa al peronismo, pero su indefinición alcanza para cambiar el resultado en una elección pareja.

Los testimonios recogidos por la encuesta muestran el tono del malestar. “Que nos devuelva el trabajo, y la credibilidad”, reclamó un varón de 54 años del conurbano bonaerense que votó a Milei y hoy no elige a nadie. “Que cumpla con lo que prometió antes de subir a esta presidencia”, pidió una mujer de 52 años de la misma zona.

Un escenario abierto

Con un techo estable por debajo del 40%, una gestión desaprobada por la mayoría y una porción de sus propios votantes en retirada, Milei llega a la recta final hacia 2027 sin ventaja frente al peronismo. La elección, según este estudio, está en manos de más de un tercio del electorado que todavía no decidió de qué lado ponerse.