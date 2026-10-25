A un año de las elecciones presidenciales, crece el deseo de un cambio de rumbo

A un año de las elecciones presidenciales, los encuestadores registran un crecimiento de quienes reclaman un cambio de rumbo, total o parcial, respecto de la gestión de Javier Milei. En ese contexto, La Libertad Avanza se mantiene pareja con el peronismo en intención de voto para una primera vuelta, aunque en las hipótesis de balotaje tanto Axel Kicillof como Sergio Massa superan al Presidente por algunos puntos, sin una diferencia concluyente. El escenario sigue abierto: más de un 20% todavía no encuentra una opción que le resulte atractiva. Ese espacio viene alentando la aparición de algunos outsiders que, hasta ahora, no consiguieron sumar adhesiones.

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Hasta el momento, el Gobierno no consiguió los votos para suspender las PASO, por lo que el calendario se mantiene sin cambios: las primarias obligatorias se celebrarían el 8 de agosto y las elecciones generales el 24 de octubre, exactamente dentro de un año. “Claramente, hay una demanda de cambio de gobierno. Un 66% que quiere eso aunque, entre ellos, hay alrededor de un 20% que plantea mantener algunas cosas. La estabilidad de la economía, un índice de inflación bajo y que no haya cortes de calles son medidas que tienen amplio consenso, incluso en un sector de votantes del peronismo”, explicó el consultor Hugo Haime. Esa demanda de cambio todavía no encuentra un destinatario claro. Los encuestadores lo consideran lógico cuando falta un año para las elecciones y la gente está más pendiente de sus múltiples problemas, aunque también señalan dificultades de la oposición para capitalizar ese descontento.

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“Si no mejora el contexto económico, Milei va a tener muy cuesta arriba su reelección porque con el voto antiperonista solo no le va a alcanzar”, explicó Gustavo Córdoba, de la consultora Zubán Córdoba. Según sus mediciones, el antiperonismo representa alrededor del 38 al 40% del electorado, mientras que el antikirchnerismo es algo más alto: ronda el 45%. Sin embargo, el antimileísmo, que reúne a quienes rechazan por completo al Presidente y sus políticas, llega al 54%. Esos números ayudan a explicar la apuesta del Gobierno por imponerse en primera vuelta y evitar un balotaje que se presenta adverso. La suspensión de las PASO, con la que busca desorganizar a la oposición, forma parte de esa estrategia. Córdoba sostuvo que, si el peronismo se mantiene unido y consigue sumar otros espacios a un frente, podría incluso ser el que se imponga en primera vuelta.

“El oficialismo sigue manteniendo sus 37 puntos, para nosotros bajó un punto en el último mes”, señaló Shila Vilker, de la consultora Trespuntozero. Explicó que mantenerse fiel a su perfil disruptivo, con insultos y descalificaciones, le sirve a Milei para conservar la adhesión de un sector importante de la sociedad que reniega de la política tradicional, aunque ese estilo ya no resulte novedoso. Sin embargo, consideró difícil que pueda crecer por esa vía, porque buena parte de quienes lo votaron en el balotaje hoy son críticos de su gestión. “No sólo de los modales, también del rumbo económico, el hacia dónde vamos”, sostuvo en diálogo con Canal 8. Si bien los varones jóvenes siguen siendo el sector de mayor adhesión a Milei, ese respaldo también cayó y está lejos de los niveles de 2023. Vilker explicó que registra distintos motivos para ese desencanto: entre los jóvenes “pasó de moda” ser libertario y las dificultades económicas de sus familias los llevan ahora a ver a Milei tan malo como al resto de los políticos.

En el estudio que difundió esta semana, Alfredo Serrano Mancilla, director de CELAG, distinguió dos sectores dentro del 35% que respalda a Milei: un mileísmo “militante”, del 18%, que difunde y reivindica con orgullo el discurso del Presidente, y otro “útil”, del 17%, que lo considera la garantía para impedir un triunfo del peronismo o del kirchnerismo. A ellos se suma un 10% que podría votarlo como el mal menor, si del otro lado encuentra una opción que le gusta menos. Frente a ese potencial máximo del 45%, el estudio ubica al 55% restante: un 35% identificado con el pensamiento nacional y popular o con el peronismo, un 10% de antimileístas de distintas procedencias y otro 10% al que define como “resignado”, poco inclinado a creer que la política pueda mejorar su situación.

n cuanto a las posibilidades del oficialismo, Vilker puso en duda el potencial de Patricia Bullrich como “plan B” si Milei sigue cayendo. “Seis de cada diez argentinos critica el rumbo. Si Bullrich va a seguir el mismo rumbo que Milei el cuestionamiento será el mismo”, advirtió. La apuesta de la senadora por mostrarse como una opositora dentro del oficialismo puede resultar atractiva para el círculo rojo que la impulsa, pero no tanto para el núcleo duro de La Libertad Avanza. En un mano a mano, como el de unas hipotéticas PASO, Milei hoy derrota a Bullrich por tres a uno, según indicó Córdoba. Para Haime, la senadora tiene espacio para crecer entre quienes quieren la continuidad con cambios en algunas políticas, aunque por ahora ese potencial es más teórico que real. Una alternativa dentro del oficialismo que mejore las posibilidades electorales de Milei todavía no aparece como una opción viable.