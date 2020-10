Un grupos de militantes políticos pintaron este martes el rostro de Néstor Kirchner sobre el piso de la Plaza de Mayo, en conmemoración de los 10 años de su muerte. El dibujo se replicó en la plazoleta Almirante Brown, de la Ciudad de Mar del Plata.

La realización ocurrió en la previa de la llamad "Caravana de las mil flores", durante el cierre de la jornada en memoria del ex mandatario nacional. Una vez terminado, muchas personas se acercaron a contemplar la imagen y le depositaron una vela al costado.

Desde el Gobierno de la Ciudad ya adelantaron que la removerán: "Se va a volver a pintar para que quede como estaba, sin ningún tipo de fin político. Simplemente porque es un patrimonio de la Ciudad y no se pinta", le aseguraron al diario La Nación.

La replica en Mar del Plata

La directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio de General Pueyrredón, Costanza Addiecchi confirmó este miércoles que la comuna trabaja para remover la pintura de 30 metros que la agrupación juvenil "Aluvión" realizó el martes en conmemoración del 10° aniversario de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner.



"Como es Patrimonio Histórico Nacional, cualquier intervención debe estar chequeada y no había permisos para hacer esta pintura. No hay que naturalizarlo ya que atenta al espacio público, un espacio íntimamente relacionado con la ciudad", señaló Addiecchi en declaraciones a una radio marplatense.

Por su parte, el coordinador de Gabinete municipal, Alejandro Rabinovich anunció en las redes sociales queEn el día de ayer, tras conocerse la intervención se encendió la polémica y desde "Aluvión" habían emitido un comunicado en el que explicaban que la pintada gigante formaba parte de un registro audiovisual y que