La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó dos videos para recordar al ex presidente Néstor Kirchner para recordar cómo comenzó su carrera política. A diez años de la muerte del líder peronista, miles de personas compartieron mensajes las redes sociales.

"Acá empezó todo", escribió Cristina Kirchner, quien publicó el mensaje junto a un video que muestra la gestión de Néstor Kirchner como Intendente de Río Gallegos entre 1987 a 1991. Entre las medidas que se destacan están las obras de pavimentación y la construcción de un laboratorio, la entrega de viviendas fiscales para que las familias pueden construir sus viviendas y la creación de playones deportivos.

"Porque somos grandes, porque queremos crecer, porque tenemos dignidad, porque vamos a hacer grande a Rio Gallegos, a Santa Cruz y a todas las localidades. Podemos vivir con lo nuestro, podemos crecer con lo nuestro y podemos aprender la enseñanza que la historia nos dio", sostiene Néstor Kirchner en uno de sus discursos como intendente.

Tras la primera publicación, Cristina Kirchner escribió un segundo mensaje acompañado por otro video que muestra la gestión como gobernador de Santa Cruz y luego como presidente de la Argentina. Las imágenes muestran la cercanía de Néstor Kirchner con los personas en los actos públicos y además recuerdan hitos históricos como el pedido de perdón a los organismos de derechos humanos en nombre del Estado.

Cristina Fernández de Kirchner advirtió el lunes que en la Argentina "el que decide es el Presidente" y subrayó que "no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona" a la hora de marcar el rumbo del gobierno. "En la Argentina el que decide es el Presidente. Puede gustarte o no lo que decida, pero el que decide es él. Que nadie te quiera convencer de lo contrario. Si alguien intentara hacerlo, preguntale que intereses lo o la mueven", advirtió.



El Presidente "es el que saca, pone o mantiene funcionarios. Es el que fija las políticas públicas. Podrá gustarte o no quien esté en la Casa Rosada. Puede ser (Carlos) Menem, (Fernando) De La Rúa, (Eduardo) Duhalde o (Néstor) Kirchner. Pero no es fácticamente posible que prime la opinión de cualquier otra persona que no sea la del Presidente a la hora de las decisiones", escribió la vicepresidenta.



Fernández de Kirchner publicó hoy una serie de reflexiones en vísperas del décimo aniversario del fallecimiento de su esposo y expresidente Néstor Kirchner, y a un año del triunfo electoral del Frente de Todos, a través de su cuenta de la red social Twitter. Bajo el rótulo de "sentimientos y certezas", la vicepresidenta señaló: "Como se han quedado sin la excusa de las formas, tuvieron que pasar a un segundo guión: `Alberto no gobierna`, la que decide todo es Cristina`, `rencorosa y vengativa`, que sólo quiere solucionar sus `problemas judiciales`".



"Debo reconocer que son poco creativos. El relato del `Presidente títere` lo utilizaron con Néstor respecto de Duhalde, conmigo respecto de Néstor y, ahora, con Alberto respecto de mí. Después de haber desempeñado la primera magistratura durante 2 períodos consecutivos y de haber acompañado a Néstor durante los 4 años y medio de su presidencia, si algo tengo claro es que el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno", remarcó.