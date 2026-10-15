Guiño a Salta para salvar el DNU: el Gobierno promete obras y el gobernador Sáenz ausentará a sus diputados

A horas del comienzo de la sesión clave en Diputados que podría voltear el DNU 70/2023, el Gobierno nacional confirmó que avanzará con obras para modernizar los ramales ferroviarios que conectan con Salta. El anuncio se da luego del reclamo del gobernador Gustavo Sáenz, quien pidió que las obras se incorporen como compromisos obligatorios en los pliegos de licitación. El mandatario provincial cooperará con La Libertad Avanza (LLA) y sus diputados se ausentarán para evitar una derrota significativa del presidente Javier Milei.

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“No podemos seguir esperando otros 50 años por las obras ferroviarias que necesitamos para transportar nuestros productos, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad de nuestra producción”, expresó Sáenz días atrás. A través de una publicación en sus redes sociales, el gobernador salteño afirmó que lleva más de un mes realizando gestiones ante Nación para avanzar con el pedido.

Mientras la oposición sigue contando los porotos para saber si este jueves puede estar en condiciones de darle el tiro de gracia del mega decreto libertario, el Gobierno confirmó que la próxima semana convocará a empresas del sector minero y operadoras logísticas para analizar medidas que optimicen la capacidad operativa del Ramal C-14 del Belgrano Cargas. Paralelamente, se promoverá la búsqueda de fondos de inversión privados para la puesta en funcionamiento integral del ramal C15, clave para la producción salteña por la conexión con Bolivia y mercados internacionales.

Esta medida se produce casualmente antes de la sesión en la Cámara baja. Para iniciar el debate se requieren 129 diputados y, aunque las cuentas muestran que la oposición no tendría garantizado ese número, hay dudas sobre qué directivas darán a sus legisladores los gobernadores aliados. Tres diputados responden a Sáenz: Pablo Outes, Bernardo Biella y Yolanda Vega, quienes integran el bloque Argentina Federal con cuatro misioneros. La diputada Vega está con un problema de salud, mientras que Outes y Biella podrían no presentarse en el recinto para proteger el DNU.

El blindaje al decreto tuvo la cooperación del fallo de la Corte Suprema que hizo lugar a una cautelar que suspende el artículo 154 del mega decreto desregulador. Además, LLA tuvo que aceptar sostener la ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner y derogar un artículo del 70/2023, que eliminaba la norma sancionada en 2011, a través del freezado proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

En las afueras del Congreso, se estará llevando a cabo la quinta marcha universitaria federal, en la que se volverá a reclamar al gobierno de Milei que cumpla con la ley de financiamiento a las casas de altos estudios, votada por las dos Cámaras, y cuyo cumplimiento fue ordenado por la Justicia.

Las cuentas del oficialismo y la oposición para la sesión del DNU

Quienes hacen cuentas desde la oposición afirman que no llegan a los 129 para abrir la sesión. Según pudo recabar este medio, se sentarán los representantes de Unión por la Patria (92), Frente de Izquierda y los Trabajadores (4), Elijo Catamarca (3), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Primero San Luis (2), Defendamos Córdoba (1), Coherencia (1), 12 de Provincias Unidas y cuatro misioneros de Argentina Federal. Esta cuenta da 123.

En tanto, Provincias Unidas aporta al lote de los dudosos a los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez y el jujeño Jorge Rizzotti. Estos responden a los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro y Carlos Sadir. Es una incógnita lo que hará la mendocina Lourdes Arrieta.

Seis cordobeses de Provincias Unidas, que responden al jefe provincial Martín Llaryora, y bajarán mañana, pero no se sabe qué harán con el 70/23. La mayor razón para derogar el mega DNU, dicen fuentes cercanas, era el ataque a la ley de Tierras. Habrá que ver cómo reaccionan a la jugada de hoy para blindar esta norma, a través del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Fuentes cercanas a los seis diputados cordobeses de esa bancada afirmaron que darán quórum, pero aclararon: "Apoyan prorroga la ley de Discapacidad y endeudamiento. La derogación DNU 70/23 está en duda". Hay dudas sobre Lourdes Arrieta. El rionegrino Sergio Capozzi no bajará. Al chubutense Jorge Ávila ni lo cuentan.

Los tres tucumanos de Independencia estaban aguardando instrucciones de jefe provincial Osvaldo Jaldo, pero la diputada Gladys Medina fue parte de la reunión que el oficialismo armó el miercoles pasado para organizar el salvataje al DNU. Otro que tiene sintonía con el oficialismo es el santacruceño José Luis Garrido, que la semana pasada estaba estudiando la situación. En Provincias Unidas, al chubutense Jorge Ávila ni lo cuentan para para mañana, mientras que el rionegrino Sergio Capozzi no bajará.

Finalmente, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) definió su postura. "No se puede mezclar absolutamente todo. No se puede mezclar el DNU 70/23, no se puede mezclar discapacidad, no se puede mezclar endeudamiento”, justificó el jefe de la bancada, Oscar Zago, en una entrevista con El Destape 1070, para también aclararon que, si la oposición dura consigue el quórum, no van a acompañar la derogación.

La suma de este bloque del MID, más los aliados Unión Cívica Radical y el PRO, LLA tiene 115 firmes para el faltazo, más los aliados provinciales que pueda sumar.