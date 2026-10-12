Frente a la falta de respuesta de Sáenz, docentes de Salta anunciaron una nueva medida fuerza: no habrá clases por 72 horas

El conflicto entre los docentes y el gobierno provincial de Salta se profundiza. En ese marco, la Asociación Docente Provincial (ADP) resolvió avanzar con una medida de fuerza de 72 horas con movilización para los días 20, 21 y 22 de octubre.

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El cese de actividades y movilizaciones es en respuesta por un sistemático incumplimiento por parte del Ejecutivo provincial sobre el petitorio entregado a las autoridades provinciales el 29 de junio, sobre la cual aún no tuvieron respuestas concretas. Según El Tribuno, desde el gobierno sostienen que la suspensión de las actividades escolares no aporta soluciones a las demandas del sector, al tiempo que remarcaron que los canales de diálogo y negociación con los gremios continúan abiertos.

Petitorio docente: qué reclaman

El petitorio abarca una recomposición salarial frente al proceso inflacionario, mejoras urgentes en las condiciones de infraestructura escolar y la regularización del personal de maestranza y ordenanzas.

Entre las solicitudes del gremio, se destaca el blanqueamiento e incorporación al sueldo básico del denominado código 690, una medida que impactaría de manera directa en el cálculo de los haberes mensuales, el haber jubilatorio y el cobro del aguinaldo de las y los trabajadores de la educación.

Entre los puntos centrales del reclamo, se encuentra un ítem vinculado exigir respuestas concretas ante la crítica situación económica y el creciente endeudamiento del personal educativo. En ese marco, uno de los pedidos apuntaba a la puesta en marcha de un plan de refinanciamiento de deudas con el Banco Macro para aliviar el impacto de los créditos; una medida sobre la cual la gestión provincial había prometido avanzar.

Desde el sindicato recalcaron que, tras más de tres meses de haber elevado formalmente la propuesta en base a lo dispuesto en el Congreso Ordinario de junio, el gobierno provincial no brindó respuestas contundentes para desactivar el conflicto.

Tras las jornadas de paro, la conducción de ADP convocó a un Congreso Extraordinario fijado para el próximo 31 de octubre. Aunque todavía no se oficializó el temario de la orden del día, el plenario reunirá a los delegados para definir los pasos a seguir.

El encuentro se perfila como una instancia clave para analizar el acatamiento de la protesta y el impacto de las movilizaciones. Según los resultados obtenidos y la respuesta oficial del Ejecutivo provincial, la asamblea sindical resolverá si profundizar el plan de lucha o abrir nuevas vías de negociación.