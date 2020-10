Clarín llamó a marchar a la puerta del departamento de Cristina Kirchner

El Grupo Clarín llamó a marchar a la puerta del departamento de la vicepresidente de la Nación, Cristina Kirchner. Desde el diario dieron la dirección de la casa de la vicepresidenta para convocar al banderazo de hoy.

En una nota titulada "Feriado y protesta. Banderazo 12O: todos los lugares donde se convoca a la marcha contra el Gobierno", desde el matutino mostraron los lugares de convocatoria y uno de ellos es el departamento de Cristina.

Situado en el barrio de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires, el diario lo enumeró entre los puntos de la marcha convocada por el macrismo y los medios opositores en este lunes feriado.

"La convocatoria está prevista para las 17 contra lo que denominaron “una agenda clandestina” paralela a la pandemia, la crisis económica y el ataque a los jueces", afirma el diario Clarín sobre el banderazo de hoy, que tiene a Patricia Bullrich como una de las organizadoras.

"Los principales puntos de convocatoria", cuenta el diario. Y llama a marcha a: "-Obelisco (CABA). -Uruguay y Juncal (frente a la casa de Cristina Kirchner). -La Plata: Plaza Moreno. -Mar del Plata: monumento a San Martín, Pedro Luro y San Luis. -Quilmes: Mitre y Rivadavia".

La palabra de Carrió en la previa

La cofundadora de Juntos por el Cambio y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó una amenazante frase contra la ex presidenta y vicepresidenta, Cristina Kirchner, y criticó el papel que tuvo el entonces asesor presidencial Jaime Durán Barba durante la presidencia de Mauricio Macri.

“Cristina no fue presa porque el gobierno de Cambiemos no quería que se hiciera justicia”, advirtió la ex diputada en una entrevista con Jorge Lanata, el operador mediático del macrismo, por El Trece.

Además, criticó que el gobierno de Macri utilizó a la ex mandataria como parte de "la construcción oportunista del amigo-enemigo" que elaboró el ex asesor presidencial Durán Barba.