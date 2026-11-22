En medio de la escalada del conflicto diplomático, el gobierno de Javier Milei condenó las amenazas e intimidaciones contra el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, luego de que un alto asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán lo acusara de actuar a favor de Israel por exigir la reanudación de las inspecciones sobre el programa nuclear de Teherán.

{{{htmlAmp}}}

A través de un comunicado, Cancillería reiteró este domingo “su más categórica condena a las amenazas e intimidaciones” contra Grossi, a raíz del “ejercicio de sus responsabilidades” al frente del organismo que supervisa y controla el desarrollo de la energía atómica a nivel global.

“La Argentina condena con firmeza las amenazas de un alto asesor de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán contra el Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi”, escribió el canciller Pablo Quirno al compartir el pronunciamiento oficial.

En el documento, el Gobierno recordó que ya había expresado su rechazo a este tipo de intimidaciones en junio de 2025 y sostuvo que considera “inadmisible cualquier amenaza contra un funcionario internacional por el cumplimiento de su mandato”. Además, reafirmó su “firme respaldo” a Grossi y a la independencia, imparcialidad e integridad del OIEA.

El pedido de Grossi y las amenazas de Irán: "Recibirá lo que se merece"

La amenaza se produjo este sábado, cuando Mohammad Reza Naghdi, asesor del comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, cuestionó con dureza la función de Grossi. “Recibirá lo que se merece”, afirmó el funcionario del régimen.

En declaraciones públicas, Grossi había solicitado a Irán que restableciera la cooperación con el organismo internacional que lidera durante una conferencia de prensa en Viena, luego del inicio de la reunión trimestral de la Junta de Gobernadores. En ese marco, el funcionario afirmó que la colaboración de Teherán “no es como debería ser”.

El director general de la OIEA, quien se postula como candidato a la Secretaría General de las Naciones Unidas para el período 2027-2031, advirtió que la falta de acceso a las instalaciones iraníes obstaculiza el control que se desarrollan actividades nucleares con objetivos pacíficos.

“Necesitamos regresar a Irán. Esta situación de tantos meses sin información sobre el programa nuclear no es buena, ni para Estados Unidos ni para Irán, que no puede ofrecer garantías sobre la transparencia”, señaló Grossi.

Según la información mencionada, Irán disponía de alrededor de 440 kilos de uranio altamente enriquecido antes de los ataques de junio de 2025. El OIEA no pudo verificar qué ocurrió con ese material ni cuál es su situación actual. “No podemos decir dónde está, qué le pasó ni confirmar cuál es la situación real”, advirtió el jefe del organismo.

Otro de los puntos que preocupan a Grossi, y que generó el rechazo de Irán, es la intención del régimen islámico de abandonar el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, y consideró que “no sería una decisión sabia”.