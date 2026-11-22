Javier Milei se dará cuenta, tarde o temprano, de algo que los presidentes antiperonistas siempre terminan por comprender: la Argentina es una bestia plebeya, muy difícil de domar, y la ayuda de los que cortan el bacalao siempre está condicionada a otros factores. Ser el patriarca de la Escuela Austríaca o el heredero de la fortuna de Franco Macri no son credenciales que valgan para nada cuando te pican el boleto. El vértigo de las últimas horas se parece mucho a eso. Es una historia que ya conocemos: toma de ganancias, fuga de capitales y colapso total. Está pasando otra vez.

{{{htmlAmp}}}

En cinco ruedas, el riesgo país subió 240 puntos. El dólar contado con liqui, que se utiliza para fugar, subió un 8 por ciento. La brecha saltó del 8 al 14 por ciento. El minorista ya está en torno a 1600. El merval en dólares cayó un 11 por ciento. Las acciones argentinas que cotizan en Estados Unidos sufrieron caídas que en algunos casos, como el Supervielle, llegaron al 25 por ciento de su valor en sólo una semana. Edenor cayó 18 por ciento. YPF, 15 por ciento. Es cierto que hubo turbulencias en el mercado internacional pero en ningún otro país pegaron tan fuerte como en Argentina.

Para colmo, el gobierno enfrenta un nudo sin aparente solución. La economía real combina estancamiento de la actividad con una inflación que corre, en el bolsillo del laburante, a no menos de tres puntos y medio por mes, más del cincuenta por ciento anual, con ingresos que crecen a un ritmo mucho más bajo. Para peor, estamos ante un escenario en el que probablemente se intente frenar la suba del dólar aumentando las tasas de interés, lo que va a liquidar aún más a la actividad y se fracase en el intento, lo que terminará con un dólar más alto y su correspondiente traslado a precios.

A su vez, el malestar producido por la estanflación presiona sobre los niveles de popularidad decrecientes de Milei, que muestra el rechazo consistente de dos tercios del electorado. A medida de que las chances de una reelección se hacen más estrechas, el instinto de supervivencia del dirigente político, y sobre todo de la clase de tránsfugas con la que se fundó La Libertad Avanza, fomentará un éxodo que esperan capitalizar unos cuantos y cuantas. La desbandada será leída por los mercados como otra señal de debilidad, volviendo a iniciar el ciclo. La rueda no se detiene.

Y todavía falta un año. Es mucho tiempo. Y los años electorales en la Argentina no son años sencillos. Si uno mira la historia reciente, cada vez que se eligió presidente hubo una corrida y una crisis financiera. En 2011, el último año del primer mandato de CFK, de cara a una elección que ganaría con ventaja histórica y el 54 por ciento de los votos, hubo demanda récord de dólares. Entre julio y septiembre de ese año el sector privado demandó 8443 millones. Sólo en la semana previa a los comicios, el BCRA tuvo que vender 700 millones. Ocho días después de la elección, se instaló el control de capitales.

En 2015, la variante fue la brecha entre el oficial y el blue, que antes de las elecciones alcanzó el 68 por ciento. El oficial estaba contenido en 9,53 y el paralelo había trepado a 16 pesos. En octubre se vendieron 2658 millones de dólares de las reservas del Banco Central. En 2019, aunque las turbulencias habían empezado antes, todo se desbarranca después de la derrota de Macri en las PASO. El dólar saltó de 46 a 57 en un sólo día hábil y luego terminó en 65 para la elección general. Entre las PASO y las generales de ese año, las reservas del BCRA cayeron más de 20 mil millones (!).

La historia de 2023 es más reciente y está fresca en la memoria. En medio de la peor sequía en décadas, con el rezago de la emisión extraordinaria para afrontar los gastos de la pandemia del Covid-19, con un candidato gritando que el peso era excremento y que iba a prender fuego el Banco Central y otro gastando a cuenta para dar vuelta una elección irremontable, el blue, que empezó el año en 346 pesos, terminó cruzando la barrera de los mil pesos unos días antes de la primera rueda, mientras que el oficial, en el mismo período de tiempo, se duplicó de 180 a 360 pesos por dólar.

Vale la pena agregarle un bonus track a este recorrido: las elecciones legislativas del 2025. La economía ya estaba al mando del tándem Milei-Caputo. Las primeras turbulencias se sintieron en febrero. En abril, el acuerdo con el FMI, que implicaba un nuevo desembolso de 20 mil millones de dólares, consiguió calmarlas por pocas semanas. Terminaron pidiéndole la escupidera a Bessent y a Trump cuando el BCRA vendió más de 1100 millones de dólares en tres ruedas para tratar de evitar lo inevitable. El dólar pasó de mil pesos a principios de enero a 1500 en octubre.

No se trata, entonces, de si va a haber una corrida antes de las elecciones. Eso ya está pasando, aunque todavía no sepamos cuál va a ser su velocidad y cómo va a terminar. Pero hay algunas preguntas que no pueden evitarse. La primera es cómo van a hacer, Milei y Caputo, o quien lo reemplace, para enfrentar esa corrida. Qué herramientas tienen, si cada vez que hablan la situación empeora. El miércoles, Caputo les pidió a los empresarios que cambiaran el chip. Que esta vez las cosas iban a salir bien. Ese día el riesgo país cerró en 848 puntos. Dos ruedas después estaba en 1.070

Y es importante preguntarse qué van a hacer porque las corridas anteriores nunca comenzaron tan pronto ni tan fuerte, y porque una corrida que dure un año y parta de los actuales niveles de pobreza, de precariedad y de personas que las estadísticas no detectan como pobres pero están colgadas del pincel, a un problema, cualquiera, de serlo, y tenga al volante a los monos con navaja que hoy toman decisiones sobre la vida de casi 50 millones de argentinos, va a ser una tragedia que puede partirnos al medio como sociedad hasta dejarnos irreconocibles. Falta mucho.

¿Qué pasa si la corrida dura un año? Hay gente que ya es pobre y hay gente que las estadísticas todavía no cuentan como pobre pero está colgada del pincel, a un problema, cualquiera, de caer. Y falta mucho. La pregunta, ahora, es para la oposición y para los aliados, empresarios, gobernadores e intendentes, senadores y diputados, sindicalistas, organizaciones de la sociedad civil, para quienes deberían impartir justicia. Para los que tenemos un lugar en los medios. ¿Vamos a dejar que esa tragedia suceda o vamos por una vez vamos a estar a la altura de las circunstancias?

Todavía estamos a tiempo, pero quién sabe por cuánto tiempo.