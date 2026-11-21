Martín Menem, Nadia Márquez y Karina Milei

Oficialistas y opositores transitan días de agitación endogámica. Los dos espacios disputan mandos y candidatura mientras la elección de 2027 todavía carece de reglas claras. Por la Reforma Electoral en curso. Pero, sobre todo, por la volatilidad de una crisis incendiaria que se espiraliza al ritmo de la brecha cambiaria y el Riesgo País.

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Kicillof: una postal y un sello

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Carlos Bianco, ministro de Gobierno bonaerense, confirmó en una entrevista con el sitio especializado Letra P que Axel Kicillof no fue invitado al acto de San Fernando, donde se reunieron sectores vinculados a Sergio Massa, referentes del peronismo federal y de La Cámpora. La cumbre de "todos menos el gobernador" pretendió inseminar la sensación de un Kicillof aislado de las jerarquías partidarias, solitario frente a una eventual candidatura presidencial. Bianco lo definió como un encuentro de dirigentes de distintos sectores y celebró que el peronismo se mueva y dialogue. La política y los agentes económicos, sin embargo, anotaron la foto como otro signo de fractura inminente.

Axel Kicillof

En ese contexto Bianco rompió la inercia kicillofista de jugar a la mancha con la candidatura. Dijo que trabaja "desde hace tiempo" para que Kicillof sea candidato presidencial. Ante la hipótesis de un pacto que le corte el paso, respondió que "no hay ninguna chance". Si las PASO no están disponibles el año próximo, ve dos caminos: una interna o un acuerdo.

En ese escenario irrumpió una sugerencia de Mario Secco. El intendente de Ensenada, que preside el Frente Grande, puso el partido a disposición como sello para una eventual candidatura de Kicillof por fuera del PJ. Según las cuentas del propio Secco, el Frente Grande es el cuarto partido del país en cantidad de afiliados, detrás del PJ, la UCR y el PRO.

La oferta tiene historia. En 2025, la asamblea del Frente Grande bonaerense aprobó con más del 70% de los congresales una alianza con los partidos del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Kicillof. En ese "kilómetro cero" Secco inició una cruzada nacional por la candidatura del gobernador, trazando un paralelo explícito: en 2017, cuando Cristina Fernández de Kirchner rompió con el PJ, el Frente Grande fue una de las columnas de Unidad Ciudadana.

En este caso, sin embargo, la garantía de un sello no implica una ruptura. Es una herramienta de negociación con dos usos. Si hay interna, funciona como seguro: ofrece a Kicillof un lugar en la boleta incluso si el PJ se cierra. Si hay acuerdo, funciona como advertencia: encarece cualquier fórmula que lo excluya.

El envión de las encuestas

El Observatorio de Psicología Social Aplicada de la UBA (OPSA-UBA) relevó 2.098 casos de todo el país entre el 19 y el 26 de octubre. En un balotaje hipotético entre Javier Milei y Kicillof, el 69% de quienes votaron al presidente en 2023 volvería a hacerlo. El 11,1% de ese electorado optaría por el gobernador y el 18% votaría en blanco o no iría a votar. Kicillof retendría o atraería al 89% de los votantes de Massa. La cuenta indica una pérdida de un tercio de los votos de Milei, en favor del gobernador.

En la consulta sobre el presidente ideal, las cifras quedan cerca: Kicillof 31,9%, Milei 30,7% y Patricia Bullrich 29,9%. Según el sondeo, la senadora le pisa los talones al presidente, una escena que inquieta a la facción del bloque de poder -petroleros y mineros, sobre todo- que alienta la reelección de Milei, en tanto que entusiasma al núcleo histórico del Círculo Rojo -la AEA de Paolo Rocca, Héctor Magnetto y Luis Pagani-, que propicia un "mileísmo sin Milei" con Bullrich al frente.

Karina en la vitrina

Los aires emancipadores de la senadora estimularon a Karina Milei, quien luego de tres años operando puertas adentro ahora busca visibilidad. En X abrió la cuenta oficial de la Secretaría General, @SecGralNacion, y cambió la foto de su perfil personal. Su primera actividad difundida fue un viaje a Corrientes con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para seguir la respuesta ante El Niño.

Su entorno rechaza que se trate de una candidatura, y más aún que la eventual postulación esté asociada a la búsqueda de fueros. "Es una pelotudez" le dijo a El Destape un funcionario que trabaja en estilizar la imagen de la Secretaria. No es lo que interpretan en el equipo del asesor Santiago Caputo, que respondió castigando a Martín Menem, presidente de la Cámara Baja y pilar de la mesa chica karinista.

Karina Milei y Javier Milei

Las Fuerzas del Cielo que maneja Caputo apuntaron a Menem por el derrape de la Ley de Soberanía Nacional, un eufemismo que el asesor pergeñó para justificar la transferencia de más recursos al aparato de inteligencia que conduce y se propone ampliar. Con mensajes islamofóbicos y agresiones personales, el caputismo desplegó la campaña contra Menem justo después de que el diputado reprochara a Bullrich por la demora en el tratamiento de la Reforma Electoral. Esa secuencia de internas a cielo abierto, sumado al desastre de la economía real, disparó la brecha cambiaria y el Riesgo País, que cerró la semana en 1038 puntos básicos.

Bullrich pierde en el Senado

El duelo de Karina y Bullrich se desarrolla en ámbitos diversos, del Senado a la Justicia. Por imposición de la hermana, la jefa de Bloque propuso a Nadia Márquez para el Consejo de la Magistratura. Sus candidatos, Luis Juez y María Belén Montes de Oca, no prosperaron. La banca de La Libertad Avanza fue para Márquez, y el PJ quedó como primera fuerza con dos lugares. En la comisión de Acuerdos, tras la muerte de Juan Carlos Pagotto, Bullrich respaldó a Juez, que no tenía consenso. Los aliados bloquearon a Márquez y la presidirá Enzo Fullone, senador cercano a Lule Menem, del team karinista.

El mismo jueves, el PJ de Mayans forzó el debate de la ley de ludopatía, que Diputados aprobó en 2024 con 139 votos y que caduca si el Senado no la sanciona antes del 1 de marzo. El pedido sobre tablas cosechó 28 votos a favor y 40 en contra, con Juez desmarcado a favor. Después, por unanimidad, se acordó tratarla en comisiones el martes y en el recinto el 26. Bullrich había anticipado el 6 de noviembre en X que el Senado la trataría contra la opinión de Milei, quien envió en mayo un proyecto que solo combate el juego ilegal y habilita la publicidad online. Márquez cuestionó el proyecto con media sanción y dijo que todas las provincias manejan el juego online. La intervención de la senadora pretendió esterilizar el intento de Bullrich de anotar otro desmarque con el Ejecutivo.

La pastora

Márquez tiene 43 años, es abogada y se presenta como pastora evangélica. Hija del pastor Hugo Márquez, de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, pasó de concejal en Neuquén a diputada nacional en 2023 y asumió como senadora en diciembre de 2025, con mandato hasta 2031. El 31 de octubre fue anfitriona de Milei, Karina Milei y Martín Menem en la inauguración del nuevo auditorio de esa iglesia, con capacidad para unas 4.000 personas. Luego del evento, en una entrevista radial admitió que considera acompañar a Milei como vicepresidenta en 2027: "Por supuesto que me gustaría". Su nombre surgió en medio de la campaña para instalar a Bullrich como candidata al mismo puesto, en caso de que no fragüe su intentona presidencial.

La favorita de Karina cultivó prontuario en la Universidad Regency, unidad cristiana internacional, un instituto privado que cobró cuotas entre 1999 y 2004 sin entregar títulos válidos. Una exalumna, Paola Arce, relató que cursó Periodismo desde 1999, que los recibos llevaban la firma de Márquez, que las clases se dictaban en el templo de la familia, en la calle Roca, y que el Consejo Provincial de Educación le informó que la institución no estaba reconocida. Márquez fue denunciada junto a otros por estafas y defraudaciones. Arce dijo que sufrió presiones tras presentar la denuncia.

La causa se elevó a juicio en 2009. Márquez se acogió a una suspensión del juicio a prueba y su obligación fue abastecer de leche a una entidad benéfica, según consta en el expediente 6982. Si bien la probation no implica reconocimiento de culpabilidad, la Ficha Limpia neuquina la excluye de ser candidata a cargos electivos en la provincia.

En un giro irónico de la historia, Márquez es una de las senadoras que la próxima semana votará a favor de aplicar a cargos nacionales la Ficha Limpia que el Gobierno incorporó en la Reforma Electoral, para regocijo del bloque de poder que utiliza los tribunales para disciplinar a la política a través del método persecutorio conocido como lawfare. Otra escena distópica en un país donde lo absurdo se volvió habitual.