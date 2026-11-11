Escala el conflicto: el Gobierno cruzó a Irán por declarar terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas

El Gobierno rechazó "categóricamente" este miércoles la decisión de Irán de declarar “organizaciones terroristas” a las Fuerzas Armadas y la Fuerza Aérea argentinas. En un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la medida es “una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas”.

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La réplica argentina se debe a la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, enmarcada a su vez en un acto directo de respuesta luego de que la administración de Javier Milei declarara en esa misma categoría a la Guardia Revolucionaria iraní tras señalar su presunta responsabilidad e implicación en los atentados perpetrados en territorio argentino durante la década del ‘90.

A través de un comunicado difundido por el Ministerio de Exteriores de Irán, la diplomacia del país asiático confirmó el alcance de la disposición legal amparándose en criterios de reciprocidad entre ambas naciones.

La respuesta del Gobierno argentino no tardó en llegar. Según el comunicado publico por Cancillería, las dos fuerzas declaradas terroristas están “subordinadas a la Constitución Nacional”, se dedican a la defensa de la soberanía y cumplen sus funciones “con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”.

En el mismo comunicado, el Gobierno recordó que la Justicia argentina responsabilizó a Irán por los atentados contra la Embajada de Israel y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Además, cuestionó que Teherán siga sin colaborar con los tribunales argentinos: no cumple las órdenes internacionales de detención y les dio cargos de alta responsabilidad a personas que la Justicia argentina busca. “Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, señaló la Cancillería.

La Argentina le exigió otra vez a Irán que “coopere plenamente” con la Justicia y que entregue a los acusados. El Gobierno también reafirmó su compromiso con la memoria de las víctimas, expresó su solidaridad con sus familiares y con la comunidad judía argentina, y ratificó su rechazo a “toda forma de terrorismo”.

Irán designó como terroristas a las Fuerzas Armadas argentinas

En el texto oficial, Teherán precisó el fundamento jurídico del pronunciamiento: "El Gobierno de la República Islámica de Irán, en virtud del principio de reciprocidad y de conformidad con la Ley de Medidas Recíprocas en Respuesta a la Designación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica declara que la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina quedan comprendidas en el ámbito de aplicación de dicha ley y de sus disposiciones".

En este sentido, la Cancillería iraní argumentó que su actuación obedece a lo estipulado en la legislación nacional referente a las acciones de Estados Unidos y sus aliados internacionales. Según la normativa invocada por Teherán, la ley establece de forma explícita que "todos los países que, de cualquier manera, acaten o respalden la decisión de Estados Unidos de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista estarán sujetos a medidas recíprocas".

Teherán replicó otra medida argentina: en enero, se declaró terrorista a la Fuerza Quds y se la había incluido en el RePET (Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento). Aquella vez, el gobierno iraní advirtió que la medida “recibirá una respuesta adecuada”. En abril, el Gobierno expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

El antecedente del decreto argentino

Este cruce de determinaciones bilaterales tiene como antecedente inmediato la resolución adoptada por el Poder Ejecutivo argentino en abril pasado. En aquella ocasión, Milei estableció formalmente mediante un decreto presidencial que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica fuera considerado como una "organización terrorista" dentro de la jurisdicción nacional. Para fundamentar dicho decreto, la administración argentina argumentó la existencia de "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

En dicho posicionamiento, la Casa Rosada justificó el rotulado de la entidad paramilitar iraní haciendo hincapié en el papel que se le atribuye a la Guardia Revolucionaria en dos de los ataques terroristas más graves registrados en la historia reciente del país sudamericano: el atentado perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en el año 1992, y el ataque contra la sede de la AMIA, registrado en 1994.

La reciente resolución emitida por Teherán marca así un nuevo pico de tensión en las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, configurando una escalada fundamentada en la aplicación recíproca de normativas antiterroristas.