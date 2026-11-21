En el marco de la novena votación en Naciones Unidas (ONU) para elegir al próximo titular del organismo, el argentino Rafael Grossi volvió a salir segundo y sumó otro rechazo de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La costarricense Rebecca Grynspan se mantiene en el primer puesto con 10 votos a favor y cuatro en contra, completándose el podio con la emiratí Lana Zaki Nusseibeh, que obtuvo 7 apoyos, 6 rechazos y 2 votos abstenciones.

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La votación de este viernes volvió a mostrar las diferencias entre las principales potencias y dejó en evidencia que la definición sigue lejos. Fuentes cercanas al diplomático argentino señalaron que aunque Grossi logra mantener el segundo puesto, el nuevo rechazo de una potencia demuestra que su nombre no trascendió. También remarcaron que todos los principales candidatos perdieron respaldos en esta ronda, en comparación con las anteriores.

La emiratí Lana Nusseibeh, incorporada a la competencia en las últimas semanas, se acercó al argentino. Obtuvo dos votos positivos y tres negativos de los cinco miembros permanentes, aunque reunió siete apoyos generales. De esta manera, quedó inmediatamente detrás de Grossi.

El lugar de los demás candidatos

En cuarto lugar quedó la excanciller y diplomática guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, quien cosechó seis apoyos (tres de ellos de miembros permanentes), seis rechazos (dos permanentes) y dos abstenciones. La siguió en el quinto escalón quedó el diplomático turco Feridun Hadi Sinirlioglu, con 5 respaldos (uno permanente) y 10 rechazos (cuatro permanentes), mientras que el político y exdiplomático ugandés Olara Otunnu ocupó la sexta posición tras recibir apenas tres apoyos frente a 12 rechazos, entre los que se contaron los cinco miembros con derecho a veto.

En el fondo de la tabla cerraron las dos diplomáticas ecuatorianas postuladas por terceros países: María Fernanda Espinosa, nominada por Antigua y Barbuda, con dos votos a favor (uno permanente), 12 en contra (tres permanentes) y una abstención, seguida en el octavo y último lugar por Ivonne Baki, candidata presentada por Tonga, quien apenas sumó 1 apoyo, 13 rechazos (cuatro permanentes) y una abstención.

La disputa entre las potencias traba la sucesión de Guterres

El principal obstáculo para la candidatura de Grossi y del resto de los postulantes es la falta de acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Los cinco países integran el denominado P5 y cuentan con poder de veto en el Consejo de Seguridad, por lo que Lana Zaki Nusseibeh (Emiratos Árabes Unidos) obtuvo 7 apoyos (de los cuales 2 corresponden a miembros permanentes del Consejo de Seguridad), 6 rechazos (3 de miembros permanentes) y 2 votos de "no opinión".

Para convertirse en secretario general, un candidato necesita al menos nueve votos favorables entre los 15 integrantes del Consejo y, fundamentalmente, no recibir el veto de ninguno de los cinco miembros permanentes. Por eso, los apoyos generales no alcanzan para garantizar una elección. El voto es secreto, por lo que no se sabe a ciencia cierta quien emite cada voto.

En el caso argentino, se estima que Grossi cuenta con el respaldo de Washington, mientras que China y Rusia podrían estar entre los países que rechazaron su candidatura. También existe incertidumbre sobre el tercer veto: una posibilidad es que haya sido Reino Unido, en medio de las controversias diplomáticas vinculadas con la cuestión Malvinas. Ninguna de estas hipótesis fue confirmada oficialmente.

La elección más larga en la historia de la ONU

La definición tiene como fecha límite el 31 de diciembre, cuando termina el mandato de Guterres. El proceso ya se convirtió en el más largo de la historia de la ONU, dado que transcurrieron 113 días desde la primera votación, frente a un promedio histórico de 29 días para elegir al secretario general.