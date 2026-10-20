El gobierno de Milei postergó el arranque del Fondo de Asistencia Laboral por decreto

El gobierno de Javier Milei prorrogó hasta diciembre la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la reforma laboral de Javier Milei. El régimen comenzará a aplicarse un mes más tarde y contempla contribuciones diferentes según el tipo de empresa.

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El decreto modifica dos artículos del Decreto 408/2026 y sustituye el artículo 27 y prorroga al 1° de diciembre de 2026 la entrada en vigencia del régimen del Título II (Fondo de Asistencia Laboral) de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802. Rige desde su publicación. Lleva las firmas de Milei, Santilli, Pettovello y Caputo.

De esta manera, la fecha de inicio del régimen se corre al 1° de diciembre de 2026 y el cómputo del plazo de carencia queda anclado al registro en ARCA del primer aporte del empleador, en lugar de la redacción anterior del artículo 15.

Según los considerandos del propio decreto, los FAL deben instrumentarse mediante fondos comunes de inversión abiertos y fideicomisos financieros bajo competencia de la CNV, y ya se dictaron normas complementarias (Resolución del Ministerio de Economía 1276/26, Resolución General CNV 1167/26, Resolución General ARCA 5907/26 y Resolución UIF 109/26). El decreto no detalla un cronograma de implementación operativa posterior a la nueva fecha.

Nota en desarrollo.