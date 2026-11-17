El presidente Javier Milei y varios de sus altos funcionarios salieron a intentar desmarcarse del duro discurso que dejó el papa León XIV durante su visita por Argentina, donde cuestionó principios económicos e ideológicos asociados al dogma libertario. "Fue un mensaje pastoral", salieron a decir desde el Gobierno al finalizar su gira por Sudamérica.

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Durante sus distintos discursos en el país, el Papa objetó políticas vinculadas con la desregulación del mercado, el achicamiento del Estado y la deslegitimación de los movimientos sociales.

Tuvo fuertes frases como "la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía" o su reivindicación explícita al reclamo por "tierra, techo y trabajo", pilares de la justicia social.

Sin embargo, desde el Gobierno intentaron bajarle el peso al afirmar que solo se trató de un "mensaje pastoral" que vino a traer en su viaje apostólico tanto a Argentina como a Uruguay y Perú.

"Concluida la visita apostólica del Papa León XIV por Sudamérica, es oportuno reafirmar algo que siempre sostuvimos: el mensaje del Santo Padre es, ante todo, pastoral. Cada una de sus palabras tiene una profundidad extraordinaria y busca, como él mismo expresó, 'un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría'", escribió el canciller Pablo Quirno en su cuenta de X.

La maniobra para atenuar las críticas

En su mensaje, el canciller compartió un fragmento de una conferencia de prensa que dio León XIV esta mañana, en la que se afirmó que su discurso no fue "político" sino que se basó en la encíclica magnífica humanitas. Pese a esto, el líder religioso planteó que, en su diálogo con el Presidente, se trataron "algunas dificultades" que el país está atravesando.

"Su mensaje no puede reducirse a interpretaciones interesadas ni ser objeto de apropiaciones políticas. Mucho menos convertirse en una herramienta para alimentar disputas o sacar rédito circunstancial", agregó Quirno.

En el mismo sentido, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, utilizó este fragmento de la conferencia de León XIV para querer disminuir el impacto de las críticas al modelo libertario.

"El Papa León hablando sobre nuestro presidente Javier Milei. El tiempo y las palabras ponen las cosas en su lugar. El propio Santo Padre despejó cualquier duda: su mensaje no fue político, fue un mensaje pastoral", publicó Pettovello en redes.

El propio Milei también compartió en su cuenta de X la misma respuesta del Papa durante la finalización de su gira por Sudamérica. "Tremenda masterclass", escribió el Presidente, sin más detalles.