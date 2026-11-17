El presidente Javier Milei atraviesa un escenario de deterioro en la percepción pública de su figura, al registrar un 56,8% de imagen negativa a nivel nacional. De acuerdo con el último estudio de opinión pública elaborado por la consultora Giacobbe & Asociados entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre, la valoración positiva del mandatario se ubica en un 34,9%, mientras que un 6,2% evalúa su gestión como regular y un 2,2% se encuadra en la categoría "no lo conoce" o no responde.

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El indicador actual contrasta fuertemente con la evolución histórica del Presidente en los relevamientos de la misma consultora. En mayo de 2024, Milei había alcanzado un pico del 58,7% en su nivel de aprobación popular. Sin embargo, el informe evidencia un giro sostenido en el clima social que derivó en la consolidación del descontento, superando holgadamente el umbral del 50% de rechazo.

Como antecedente en la serie estadística medida desde septiembre de 2020 —momento en que registraba un 27,6% de imagen positiva y un 33,4% de negativa—, la cifra actual de desaprobación representa uno de los puntos más críticos de su trayectoria política.

Rechazo a la agenda liberal y panorama comparativo con la dirigencia

El incremento en la imagen negativa del jefe de Estado coincide con una marcada resistencia ciudadana hacia el espacio político que representa. Ante la consulta sobre la postura respecto a los liberales, el 48,4% de los encuestados afirmó que no le gustan "sus ideas ni sus formas".

En contraposición, quienes respaldan plenamente al movimiento manifestando agrado tanto por sus ideas como por sus formas representan el 25,8%. En tanto, un 13,9% señaló que apoya las ideas pero rechaza las formas, un 5,9% indica que no coincide con las ideas pero sí aprueba las formas, y un 6% optó por no responder.

En el mapa general de la dirigencia política, el nivel de desaprobación de Milei se sitúa en parámetros similares o superiores al de los principales referentes de la oposición y del propio espacio oficialista. Con el 56,8% de rechazo, el Presidente supera en imagen negativa a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien registra un 51,1% de valoración negativa y un 35,1% de apreciación positiva.

Asimismo, la desaprobación del mandatario resulta superior a la del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (53,5% de negativa y 35,1% de positiva), y se ubica casi a la par del 56,1% que obtiene la ex mandataria Cristina Kirchner (quien cosecha un 26,6% de imagen positiva).

En el mismo estudio, el ex presidente Mauricio Macri presenta un 58,9% de percepción negativa (frente a un 18,3% de positiva), mientras que el diputado Máximo Kirchner encabeza los niveles de rechazo con un 60,7% (y 12,4% de positiva). Por su parte, el referente del Frente Renovador Sergio Massa registra un 54,0% de imagen negativa (21,8% positiva) y la vicepresidenta Victoria Villarruel exhibe un 51,7% de reprobación social frente a un 16,3% de valoración positiva.

El relevamiento se llevó a cabo sobre una muestra nacional de 2.500 casos recolectados a través de dispositivos móviles. La investigación fue realizada mediante un cuestionario estructurado con muestreo ajustado por cuotas de género, edad, nivel de estudios, ingresos percibidos y regiones provinciales, así como secciones electorales en la Provincia de Buenos Aires y comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofreciendo un margen de error de +/- 2%.